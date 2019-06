Los actores recurrieron a Instagram para pedir por un tratamiento para quienes padecen hipertensión pulmonar Crédito: Instagram

El poder de las redes sociales suele ser muy grande, sobre todo cuándo se trata de famosos. En esta oportunidad, fueron Sabrina Rojas y Luciano Castro los que decidieron sacar provecho de su popularidad para ayudar a una persona que lo está necesitando.

"Débora Perricone es la hermana de mi mejor amiga, tiene hipertensión pulmonar y el Estado no le da la medicación indispensable para poder vivir", publicaron ambos en sus historias de Instagram. "Todos los días su salud desmejora notablemente. ¡El medicamento es carísimo! Todos los meses tiene que hacer largos trámites para que se lo otorguen".

"Además de rezar, y aunque presenta todo en tiempo y forma, le dicen, entre otras cosas, que es imposible porque 'se cayó el sistema'.. Y, una vez más, está desesperada por sobrevivir. Por Débora y por todas las personas que dependen de un medicamento y pasan mes a mes por lo mismo", finalizaba el mensaje, en el que arrobaban a la vicepresidenta Gabriela Michetti.

En el 2016, la historia de Débora fue publicada en LA NACION. En una entrevista, la madre de 5 hijos contaba que en el 2013 le diagnosticaron hipertensión pulmonar severa, una enfermedad rara, mortal, y de difícil diagnóstico, que en la Argentina afecta a 25/30 personas por millón.

"Al final, es peor la lucha por conseguir el remedio, que la enfermedad", explicaba la mujer, que ya por ese entonces peleaba para conseguir su medicación. En 2014 estuvo 4 meses sin obtener la medicación; en 2015, otro lapso. Para mejorar la calidad y la expectativa de vida, Débora debe tomar los medicamentos recetados por el médico en tiempo y forma, y el valor de los mismos es demasiado alto para su bolsillo.

Según indicaba la nota de LA NACION, en el 2016, al padecer esa discapacidad, Perricone pudo anotarse como beneficiaria de Incluir Salud (ex PROFE), el programa federal de salud que brinda asistencia a personas sin cobertura médica y que cobran una pensión no contributiva. Beneficiarios de diferentes regiones del país denunciaron en ese momento que los auditores no autorizaban la entrega de medicamentos, poniendo en riesgo la calidad de vida, e incluso, la vida misma, de pacientes de bajos recursos.