El picante comentario de Mirtha Legrand sobre la vida amorosa de Javier Milei: “Muy rápido”

Mirtha Legrand aprovechó la presencia del mediático abogado Mauricio D´Alessandro, su relato sobre el expresidente Alberto Fernández y la denuncia por violencia de género que enfrenta su exmujer, Fabiola Yañez, para hablar de los romances de Javier Milei, el actual primer mandatario. “Y ahora está el Presidente y la Yuyo. Mirá vos”, disparó, reflexiva. Luego, se tomó la licencia de reproducir un chiste sobre los amores del libertario.

En La noche de Mirtha Legrand, Mirtha habló de los amores de Milei EL TRECE

Durante el programa de anoche, además del letrado, estuvieron con Legrand el historiador e Intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela, la periodista de TN y eltrece Cecilia Boufflet y la modelo y actriz Belén Francese. Y si bien gran parte del envío se centró en los problemas legales que afronta Fernández, la Chiqui se tomó unos minutos para centrarse en las conquistas de Milei.

Luego de hablar de los empleados de la Quinta de Olivos que declararon en la causa que investiga a Fernández, Legrand mencionó a los ocupantes actuales de la residencia ubicada en la provincia de Buenos Aires. “Y ahora está el Presidente y la Yuyo. Mirá vos”, intervino. “Amalia. No le diga Yuyo, no le gusta. Amalia González”, corrigió de inmediato con tono serio el abogado. “Bueno, pero se la conoce como Yuyo, Yuyito. Ahora porque es la novia del presidente no le gusta”, explicó entre risas. “Bueno, cuando era Yuyito también se decía que era novia de un presidente”, recordó D´Alessandro en referencia a Carlos Menem.

Lejos de cerrar el tema, la Chiqui reprodujo un chiste sobre las novias de Milei que leyó en la semana “No sé quién fue que sacó en LA NACION, que el presidente era muy botánico porque primero estuvo con Florez y ahora con Yuyo”, repitió, pícara, y despertó la risa de todos sus invitados. “Qué bueno un Presidente que se enamora”, destacó D´Alessandro. “Es soltero”, acotó Francese. “Muy rápido se enamora. Rompió con una y empezó con otra enseguida”, comentó Legrand, y cambió de tema.

Una mudanza en marcha

Durante la semana pasada, Yuyito González confirmó que está en pleno proceso de mudanza a la quinta presidencial. “Estoy en eso, un poco y un poco, todo de a poco”, comentó en una entrevista que le brindó al programa Intrusos en el Espectáculo. Además, reveló en tono divertido que usa la ropa del presidente: “Sí, le uso la ropa… Y alguna cosa más, pero me lo guardo para la intimidad”, agregó.

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue cuando se le preguntó sobre la invitación que Susana Giménez le hizo a ella y al Presidente para participar de su programa. “Me invitaron también, solo que no acepté ir. Me encanta la invitación y la agradezco, pero no me corresponde. No quiero meter mi vida personal en la televisión ni hablar de mis intimidades de pareja. Para mí no corresponde que yo vaya”, aclaró González.

Su decisión tomó por sorpresa a los panelistas del programa de América TV porque la relación entre la exvedette y el Presidente estuvo en boca de todos desde un inicio, y ella misma se ocupa de hablar sobre el tema en su ciclo de Ciudad Magazine. Incluso, fue ella quien el lunes pasado, luego de la presentación del presupuesto que hizo él en el Congreso de la Nación, blanqueó su intención de desembarcar en Olivos.

Amalia Yuyito Gonzalez con muñeco de Milei Captura de pantalla

¿Es real que te vas a mudar a la Quinta de Olivos?”, disparó Marcia “Pochi” Frisciotti, una de sus columnistas en Empezar el día. “En algún momento me voy a mudar. Está charlado. Tengo ganas. Tenemos ganas de pasar más tiempo juntos y que todo de alguna manera se simplifique”, explicó la exvedette. “Pero bueno, como todo. Es un día a día. Yo tengo mis trabajos, mis horarios, Javier ni hablar, pero más que nada soy yo la que se va a trasladar, así que es un poco acomodar”, analizó.

No conforme con la respuesta, la panelista fue por más: preguntó sobre un posible casamiento con el libertario y cómo piensa equilibrar su carrera y su vida con el rol de primera dama y el acompañamiento que precisa un presidente. “Tengo que ir aprendiendo los detalles de toda esta situación. Hablando en serio, yo voy preguntando. No es mi ámbito. Mi ámbito ha sido otro hasta ahora. Yo creo que todo, cuando hay amor y hay ganas de que todo avance... yo en mi caso voy adaptándome y prestando mucha atención y experimentando”, contó.

