A NNicole Neumann le gustan las canas del Pollo Álvarez

25 de junio de 2020 • 12:01

"Me gustan las canas, das muy George Clooney o Richard Gere ", piropeó al conductor de Nosotros a la mañana (eltrece), Pollo Álvarez . Y, luego, cuando Tomás Dente, panelista del programa, le sugirió al Pollo teñirse las canas de la barba y la modelo acotó otra vez: "Son cancheras las canas. No me gusta que se tiñan".

Si hubo mala onda con Neumann y sus compañeros tiempo atrás, eso ya quedó en el pasado. Ahora se nota armonía en el estudio o al menos mientras están en el aire. Todos intercambian risas y también alguna que otra chicana para no perder la costumbre. "Eras mi preferido Tomy, ahora ya no. Me tirás cosas intrascendentes que no me modifican nada", dijo cuando el periodista mostró la tapa de una revista de actualidad que muestra a su ex, Fabián Cunero, y Micaela Viciconte. "Es el papá de mis hijas punto, no me modifica. Se ve que tiene el look cuarentena". En tanto, su compañero tratando de endulzarle el oído le retrucó: "La estrella es Nicole, el resto son satélites, que vampirizan su fama".

Saludo especial . Para cerrar el recreo del programa, el conductor hizo un anuncio especial: "Hoy es cumpleaños de la mujer más importante de mi vida, mi hermana Victoria". Y tras sus palabras todos le cantaron el feliz cumpleaños. "Vicky te amo. Cuando pase la cuarentena va a venir al programa porque sé que tiene ganas y vamos a hacer un fiestón con mucha cumbia", aseguró. En tanto, Neumann prometió encargarse de la torta.