El novio de la modelo recibió una devolución sobre la noche de su boda que no pasó inadvertida

Resta casi una semana para una de las bodas más esperadas del año: la de Carolina "Pampita" Ardohain con Roberto García Moritán. En medio de los preparativos, el empresario gastronómico pasó por el ciclo radial de AM 1420, La isla de los sibaritas, y habló con los anfitriones, Juan José Mansilla y Alejandro Maglione, sobre algunos detalles de la fiesta de casamiento.

Así, en un momento de la nota confirmó que el total de personas invitadas asciende a 200, superando las 130 que había mencionado Pampita horas atrás. Entre bromas alusivas en ese clima distendido, a García Moritán se le escapó una humorada que no tardó en tener repercusión. "¡Con decirte que prefiero que llueva con tal de que se baje la mitad! ¿Te digo algo?", dijo el novio entre risas. "Si llueve hay carpas, ¿no?", indagó el coconductor, a lo que el empresario respondió afirmativamente. "Igual me dijeron que si los emborrachás, no pasa nada", apuntó con humor.

El casamiento tendrá lugar el viernes 22 de noviembre en el Palacio Sans Souci de San Fernando, y recientemente Carolina compartió con la prensa un peculiar dato: que dormirá sin su pareja antes de la boda, para reencontrarse esa misma noche. "De lunes a viernes son cuatro noches, no es tanto", expresó la modelo en su programa, Pampita Online. "Cuatro o cinco días, por como vienen ustedes, es un montón por lo que cuentan", le retrucó el panelista Luis Piñeyro.

Asimismo, hace unos días, la gran amiga de Pampita, Paula "Puli" Demaria, contó en la mesa de Mirtha Legrand que las damas de honor serán 30 y que todas vestirán de negro. "Pampita se aseguró que a pesar de estar de negro, todas tengamos algo diferente, así que hay un tocado distinto para cada una", aclaró, agregando que los testigos serán 6.

Moritán, en tanto, reconoció que se está acostumbrando paulatinamente a la exposición. "Hoy estoy más preparado", se sinceró en el programa Hay que ver, donde habló sobre la familia ensamblada que está construyendo con Ardohain. "Nuestros hijos [los de Pampita y los suyos] se llevan bárbaro. Estamos todos muy contentos", aseveró, y contó que es Carolina quien está más al tanto de los preparativos del casamiento. "Ella tiene más claro lo que quiere. El 90 por ciento lo decide ella", concluyó.

