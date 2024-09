El posteo de Pampita Ardohain en medio de los rumores de separación y su llamativo silencio

Escuchar

En medio de los rumores de separación de Roberto García Moritán, Pampita Ardohain sorprendió a sus seguidores con una serie de publicaciones en las redes sociales. La modelo y conductora no desmintió por el momento las afirmaciones sobre una ruptura de su matrimonio y se mostró, en cambio, rodeada de amigas y en compañía de su hija menor.

“Tarde de chicas”, escribió Pampita junto a una imagen que subió a sus historias de Instagram. En la foto, se la puede ver sonriente y distendida, con la pequeña Ana García Moritán en brazos, junto a un grupo de amigas en un escenario rodeado de naturaleza.

Además de ese momento íntimo, publicó otra imagen que llamó aún más la atención de sus seguidores. En un retrato en blanco y negro, una foto artística tomada por el fotógrafo Gabriel Rocca, la modelo aparece encadenada y con transparencias en una sugestiva pose. Una tercera foto, con la que la conductora sigue mostrando su imponente presencia en el mundo de la moda, la muestra radiante en un viaje a México.

Una de las historias compartida por la modelo, rodeada de sus amigas y junto a su hija Ana @pampitaoficial

Estas publicaciones llegan justo después de que Yanina Latorre, panelista de LAM (América), asegurara que Pampita y García Moritán están separados. Según la panelista, quien se comunicó con una fuente cercana a la modelo, la pareja habría pasado algunos días durmiendo en diferentes casas. “Está separada. Ella se está por ir de viaje ahora en octubre y en noviembre, a Tailandia y a México. Se cansó, se hartó. No hay una tercera persona, pero él está muy enfocado en su carrera política y no genera dinero”, expresó Latorre.

Además, la angelita afirmó que Pampita habría confesado a su círculo íntimo que “se casó muy rápido” . Según los comentarios que citó, “la modelo se enamoró porque le parecía un dulce y, textual, ‘después se fue dando cuenta que es un nabo”, en palabras de Latorre.

La foto de Gabriel Rocca que Pampita subió a sus historias de Instagram @pampitaoficial

Ángel de Brito, conductor de LAM, también aportó información sobre la supuesta separación. Según sus fuentes, la pareja sigue conviviendo en la misma casa, y en varias ocasiones Barby Franco, amiga cercana de Pampita, cuida a la pequeña Anita, de tres años. De Brito también mencionó rumores de una posible tercera en discordia vinculada al entorno político de García Moritán, aunque no ofreció mayores detalles ni confirmó esta información.

“A mí lo que me dicen es lo siguiente...”, introdujo el periodista mientras seguía los mensajes que le llegaban al WhatsApp. “Que están separados, que están en su casa conviviendo y que Barby Franco, que todo el mundo la conoce y que es muy amiga de Pampita, muchas veces está cuidando a Anita”.

Latorre, por su parte, aseguró que los problemas entre la pareja vienen desde hace más de un año , y mencionó un incidente ocurrido el año pasado, en plena emisión del Bailando, cuando Pampita habría encontrado mensajes comprometedores en el teléfono de su esposo con una periodista. Aunque no se habría consumado una infidelidad, la modelo le habría dado un ultimátum al ministro porteño en ese momento.

La modelo y el empresario celebraron en agosto el cumpleaños de su hija Ana

Los rumores sobre una supuesta crisis en la pareja, que de momento no han sido desmentidos por los protagonistas, vienen circulando desde hace varios días. Según trascendió, el pasado fin de semana García Moritán habría pasado cuatro noches en un hotel.

“Roberto estuvo viviendo o estuvo parando un par de noches en Casa Lucía, un hotel de la zona de Recoleta, en la calle Arroyo”, señaló Daniel Gómez Rinaldi en Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo en la pantalla de elnueve. “Cuando le consulté me dijo que estaba viendo el partido Boca-Racing. Hablamos en el entretiempo, y me dijo que estaba con su hija Ana. Me dijo que de ninguna manera, que no era así. Yo le dije que me enteré de que fueron cuatro noches, y él me dijo ‘no, no, estamos muy bien con Carolina’”, completó Rinaldi.

Tras ello, De Brito hizo una observación en LAM que dejó a todos pensando. “Lo único que me extraña es que Pampita no haya desmentido esto. Yo le escribí: ‘Caro, ¿cómo andás? Viste todo lo que se dice, bla bla’, y nada. Absolutamente nada. Y Pampita es una persona que está con el teléfono todo el tiempo, no es que se colgó”, resaltó el conductor.

