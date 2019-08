Dalma y Gianinna Maradona se pronunciaron en Instagram junto a Jorge Taiana, en alusión a la inspección vinculada a la causa que lleva Diego Maradona contra su exmujer Crédito: Instagram

Mañana agitada para la incesante batalla judicial entre Diego Maradona y Claudia Villafañe. A primera hora se llevó a cabo una inspección ocular en uno de los departamentos de Villafañe en Villa Devoto, en el marco de la causa que lleva el exfutbolista contra ella, por la supuesta apropiación indebida de 458 objetos obtenidos a lo largo de su carrera.

En el domicilio estuvieron presentes el representante legal de Maradona, Matías Morla, y el de Claudia, Fernando Burlando, quien acompañó al personal de la fiscalía y a su colega para que accedan a la vivienda.

De todas formas, en dicho departamento -ubicado en Habana y Segurola- no se encontraron los artículos reclamados por el exfutbolista, quien aseguró que no le devuelven "lo robado" por su ideología política. "Si la Justicia me está pasando factura por ser kirchnerista, que se queden tranquilos, ya falta poco para que volvamos...", escribió Maradona en Instagram.

El apoyo a Claudia de su familia

También en Instagram, Dalma y Gianinna salieron a defender a su madre, al igual que Jorge Taiana, novio de Claudia, quien siempre mantiene un perfil bajo, pero decidió dejar un filoso comentario tras la situación vivida. "Terminaron las vacaciones, pero el 'circo' no se va. A mí lo que más me gusta son los payasos (...). Aguante el circo", expresó la pareja de Claudia, parafraseando el mensaje que horas antes había publicado Maradona en Instagram.

Por su parte, Dalma publicó una foto de su mamá paseando a su hija, Roma, en la que se ve de fondo una escultura de tres huevos de importante tamaño. "Acá, paseando con mi abuela y de fondo los que te faltan... ¡A falta de 2, 3! Para hablar de un desalojo de una abuela de 83 años", escribió.

El mensaje podría aludir a una respuesta que brindó Morla en un móvil con Intrusos -y otros medios presentes en el momento de la inspección-, donde aseguró que Maradona también pidió "que desalojen de inmediato el departamento de la calle Nazarre, que está a nombre de él". Ante la pregunta de si el exjugador está al tanto de que allí viviría la madre de Claudia, el letrado fue muy claro. "Acabo de cortar con él y me dijo que inicie el desalojo. No sé si sabe quién vive o no, es un departamento, que lo quiere tener vacío", comunicó.

El contundente mensaje de Gianinna Maradona en las redes Crédito: Instagram Gianinna Maradona

Gianinna tampoco se privó de referirse a lo sucedido, y a las indicaciones que su padre le dio a Morla. "A vos, que Dios te salve, y te ayude. Lindo karma pa (sic) ti y tus hijos, Morla", publicó en sus Stories. Dalma replicó el posteo de su hermana con la frase "Viene el karma, corre", y un dibujo de un hombre vestido de traje.