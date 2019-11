El reencuentro de Florencia de la V y Lizy Tagliani

Florencia de la V y Lizy Tagliani desmintieron sus supuestas diferencias

Florencia de la V y Lizy Tagliani coincidieron en la gala de la revista Gente y aprovecharon la ocasión para desmentir una presunta enemistad.

Luego de un saludo cordial, al grito de "hace mil que no te veía", las comediantes se reencontraron frente a las cámaras y dieron una nota juntas. "Han tratado de enfrentarnos constantemente. No sé por qué, será porque somos chicas trans simplemente. Siento que es muy discriminatorio lo que nos pasa porque no veo que estén todo el tiempo comparando actrices o conductoras y a nosotras sí", lanzó De la V con cierta molestia.

Si bien en un momento se decía que a la vedette le habría molestado la manera en que Lizy se tomaba el tema de su sexualidad, Florencia se encargó de desmentirlo frente a la mirada de su par: "¡A mí no me molesta nada!", señaló furiosa.

Enseguida, y con intenciones de poner paños fríos, Tagliani la interrumpió y tomó la palabra. "Yo noto que pareciera que ella tiene que reaccionar como reacciono yo ante las cosas y somos dos personas distintas", reflexionó. Y tras aclarar que siempre hubo buena onda entre ellas, la conductora de El precio justo reconoció que desde que murió el diseñador Jorge Ibáñez, un amigo en común, se ven mucho menos. "Después de que falleció Jorge empezamos a vernos menos, pero al principio fui a la casa de Flor. En general todo el grupo se alejó, no solo nosotras", advirtió.

Al remarcar que son conocidas pero no amigas, la conductora de Flor de tarde habló de los motivos por los cuales ya no se ven como antes. "Las dos trabajamos, yo tengo mi familia, ella tiene sus cosas. Lo que dice es verdad, nosotras nos juntábamos por Jorge", recalcó la capocómica que hará temporada en Mar del Plata junto a Charlotte Caniggia.

"Hoy en día me pasa que no siento que tengo que hacer humor para ser aceptada, porque ustedes no hacen humor para ser aceptados. Son simplemente personas heterosexuales que viven y eso es lo que yo quiero. Soy una chica más, es mi modo de vivir", agregó la mamá de Isabella y Paul.

Frente a esto, Lizy dio su postura: "Yo no creo pero lo vivo haciendo. Mi mamá era igual, mi abuela también, no se trata de ser trans o no", en referencia a vivir su condición sexual con humor. Tras limar asperezas, las dos coincidieron en que trabajarían juntas sin problemas.