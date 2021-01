El regalo erótico de Jujuy Jiménez a un exnovio: “Fue divertido”

Mientras en Informados de todo debatían sobre las diferentes tendencias de ropa interior masculina, Sofía “Jujuy” Jiménez sorprendió a hacer una confesión que involucra a uno de sus exnovios, entre los que se encuentran Guillermo “El Pelado” López y Juan Martín del Potro.

“¿Calzoncillo de elefantito no usan? ¿O es solo para chiste?”, le preguntó la modelo a sus compañeros, que no pudieron evitar reírse mientras le preguntaban si alguna de sus parejas había lucido ese modelo para ella. “No voy a decir el nombre de mi ex, pero sí, he vivido esa situación”, admitió mientras el resto comenzó a preguntar de quién hablaba. “Tuve varios novios, tres”, aclaró.

Una de sus compañeras, intrigada con el relato, quiso saber explícitamente si hablaba del tenista. “No, él no tiene onda, olvidate que se va a poner eso. No importa quién fue igual”, contestó la morocha evadiendo la pregunta.

“En realidad se lo regalé yo para hacerle un chiste. Hay un regalo que a mí me parece muy lindo que es la caja de los cinco sentidos”, explicó Jiménez antes de detallar que contiene dicha caja.

“Para el gusto le regalé un chocolate que era su favorito. Para el olfato el perfume que más le gustaba y para lo auditivo un CD con nuestros temas favoritos”, comenzó enumerando. “Entre tacto y visión era como que se mezclaban un poco los dos, porque para el tacto me parecía divertido esto del slip de elefantito para que yo toque y juegue un poquito”, reveló causando risas entre sus compañeros. “Y para la visión era una carta súper linda con una lamparita de luz que la hacía muy atractiva visualmente”.

Si bien aclaró que esto pasó hace muchos años, Jiménez recomendó hacer este tipo de juegos. “Son regalitos que quedan para la vida y están buenísimos”, explicó. “Fue divertido y quedó de recuerdo porque por lo menos conmigo no lo volvió a usar”, dijo y uno de sus compañeros quiso saber si se enteró que lo usó con otra persona. “Uno nunca sabe... ¡Hay cosas que quedan! Éramos chicos igual”.

LA NACION