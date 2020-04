El actor tuvo un tierno gesto con un niño que sufre bullying por llamarse "Corona" Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de abril de 2020 • 13:14

Tom Hanks recibió una sentida carta de un niño australiano de 9 años, llamado Corona DeVries, y el actor no pudo evitar enternecerse con el relato: el pequeño sufre bullying por su nombre, ya que bromean por el parecido de su nombre con el coronavirus . Hanks decidió responderle y hacerle un regalo muy especial: su máquina de escribir.

El actor contó la historia del pequeño en un posteo de Instagram, donde reveló que le pareció un tierno gesto que el niño le pregunte: "Escuché en las noticias que usted y su esposa habían contraído el coronavirus . ¿Están bien?". Y luego transcribió otro fragmento de la carta: " Me encanta mi nombre, mis padres me lo pusieron por la capa más externa del Sol, pero en la escuela la gente me llama 'el coronavirus '. Me pongo muy triste y me siento enojado cuando la gente me llama así".

Para la sorpresa del pequeño, Hanks no sólo le respondió la carta, sino que también le hizo un regalo muy especial: "Esta es mi máquina de escribir, de la empresa Corona Typewriters Inc, más conocida como 'Corona', y creo que será perfecta para ti ".

"¡Tu carta hizo que mi esposa - Rita Wilson - y yo nos sintiéramos de maravilla! Gracias por ser tan buen amigo, los amigos hacen que sus amigos se sientan bien cuando están deprimidos", le escribió el actor al niño. Y agregó: "Aunque ya no estoy enfermo, tus palabras me hicieron sentir aún mejor. Sabes, eres la única persona que conocí con el hermoso nombre de Corona, como el anillo alrededor del sol".

Además Hanks invitó a su nuevo pequeño amigo epistolar a seguir intercambiando cartas: "Creo que esta máquina de escribir te irá bien. La llevé conmigo a Gold Coast [la ciudad de Australia donde el actor se recuperó del Covid-19 junto a su esposa] y ahora está de vuelta, contigo. Pregúntale a un adulto cómo funciona y aprovéchala para escribirme una respuesta". Sobre el final, el actor dejó un guiño a su personaje de Woody, el emblemático vaquero de Toy Story al que le dio vida con su voz: "Recuerda, ¡aquí tienes un amigo fiel!".