El Rey León: todos los looks del estreno en Los Ángeles

Me gusta Me gusta

La estrella de la noche. Beyoncé, quien interpreta a Nala en el film de Disney, lució un impactante diseño de Alexander McQueen Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Seth Rogen es Pumba, y aquí se lo ve en la red carpet con un look muy colorido Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Zooey Deschanel con su sello inconfundible. La actriz acudió a la premiére para apoyar a su padre Caleb, director de fotografía del film Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Emily Deschanel, como era de esperarse, tampoco faltó a la cita Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Chrissy Metz, una de las estrellas de This Is Us, no se quiso perder la red carpet y optó por el amarillo Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

El actor Daryl Sabara y su esposa, la cantante Meghan Trainor, presentes en el estreno Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Como nos tiene acostumbrados, Donald Glover, quien le pone la voz a Simba, eligió un gran traje; en este caso, de Gucci Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

La ex Destinys Child, Michelle Williams, optó por el metalizado con este diseño de Atelier Zuhra Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Otro de los actores del film, Keegan Michael-Key, muy elegante de traje Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Halle Bailey, recientemente elegida como la Sirenita para la versión live action, fue a la premiere con su hermana Chloe y ambas eligieron diseños negros de Philosophy Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Chiwetel Ejiofor, Scar en el film, también muy elegante Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Alfre Woodard, siempre radiante. La actriz que le pone la voz a Sarabi, bellísima en un vestido de Badgley Mischka Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

La comediante Tiffany Haddish y otro traje que le queda impecable y moderno Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION