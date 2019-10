El romántico aniversario de Marcela Tauro y su novio, Martín Bisio

La periodista festejó tres años de amor con su novio Crédito: Instagram

Marcela Tauro festejó su tercer aniversario con su novio, Martín Bisio, el joven 22 años menor que conquistó su corazón. La relación avanza a paso firme y pasan todo el tiempo que pueden juntos. La pareja intercambia mensajes románticos en las redes sociales. En este caso tuvieron tiernos intercambios en medio de los festejos por los tres años de amor.

La periodista de espectáculos posteó una foto con el empresario de 34 años -que se dedica al rubrr automotor- y escribió: "¡Buen día! ¡Feliz aniversario amor! 3 años ya. Te sigo eligiendo. Por tus valores, por tu lealtad, por tu cuidado hacia mí permanente, por esos abrazos cálidos, como te digo siempre, gracias por estar en mi vida. Te adoro".

Bisio no se quedó atrás y compartió una foto con unas tiernas palabras: "De enero a enero, las 24 horas de estos tres años juntos. Feliz aniversario, gordi. Te voy a elegir siempre. Te amo y me hacés muy feliz. Gracias por estar en mi vida". Tauro se derritió con sus palabras, y le contestó: "¡Ay amor! ¡Te amo!".

Más tarde, compartieron una storie donde se los ve en el hotel Four Seasons disfrutando de su aniversario, en la previa de una velada romántica.

Hace pocos días, Tauro estuvo como invitada en Incorrectas, y ahí confesó que "La One" le había hecho una sugerencia que fue fundamental para darle rienda suelta al romance: "Fuiste vos Moria la que me aconsejó que estuviera con un hombre más joven. Me costó mucho tener sexo al principio, porque le llevo 22 años y él está entrenado y demás. Yo estiraba ese momento. Me parece que eso hizo que se enganchara más".

En la misma entrevista reveló que no fue un camino fácil el quitarse los prejuicios: "Hasta hace poco tenía el mambo de la edad. Me siento mejor ahora porque bajé tres kilos y hago gimnasia". A su vez, dijo que mantienen una relación a distancia, porque el joven vive en Rosario y viaja los fines de semana para verla.

"Cuando conocí a Martín pensé que era todo lo que yo quería, pero que era muy joven", contó la panelista de Intrusos a la revista Pronto. "Cuando empezamos a salir yo estaba re nerviosa: imaginate que soy una mujer de 52 años que tiene celulitis, imperfecciones. ¡¿Qué se yo?! Martín es más joven, entrena y me daba vergüenza desnudarme delante de él. No fue fácil, pero superé todo porque vale la pena. Necesitaba un compañero que me cuidara, que cuidara a mi familia. Y que no le importara si estaba en la tele. Valió la pena estar 9 años sola. Fue un gran aprendizaje".

Además, Tauro explicó que otra de las barreras que debió superar fue comunicarle la relación a sus familiares y amigos primero, y al "afuera" después. "Primero tanteé el tema con mi hijo porque tuve todos los pruritos que te imagines. Pensaba que iban a decir que era una vieja que salía con un pendex y lo mantenía. Pero me empezó a importar poco la mirada del afuera, lo que es muy bueno porque a mí siempre me importó lo que decían los otros", aseguró.

El flechazo de amor y las luchas internas por la diferencia de edad

La panelista de Intrusos blanqueó el romance en 2016. En aquél entonces, Tauro gritaba a los cuatro vientos: "Es un bombón y yo estoy chocha, estoy feliz". Había pasado 9 años soltera, y era la primera vez que volvía a apostar al amor. Sus vidas se cruzaron gracias a amigos en común: "Lo conocí por Debora D'Amato y Pablo Melillo, el dueño del bar Negroni. Me lo presentaron, pero ¡me ocultaron la edad!", le contó a LA NACION hace tres años.

Aunque la periodista sintió rápidamente el flechazo de amor, notó que Bisio era mucho menor que ella y no quiso avanzar. Sin embargo, después de ese primer encuentro el joven la llamó para invitarla a salir, pero no hubo suerte. Él insistió y a los pocos días tuvieron su primera cita a solas.

Luego de un tiempo, llegó la prueba de fuego para el muchacho: "Habló por teléfono con Juan Cruz, mi hijo. Se llevan súper, para mi eso es muy importante", le dijo Tauro a LA NACION en la misma entrevista.

En 2017, la periodista comentó lo difícil que fue aceptar la diferencia de edad entre los dos. "Pensaba que iban a decir que era una vieja que salía con un pendex y lo mantenía. Pero me empezó a importar poco la mirada del afuera, lo que es muy bueno porque a mí siempre me importó lo que decían los otros", aseguró en una entrevista con la revista Pronto. La pareja logró sobreponerse a todos los obstáculos: la distancia, los prejuicios, y festejaron juntos su tercer aniversario.