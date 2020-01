La cantante y actriz le declaró su amor a su novio en un posteo que derritió a todos Crédito: Instagram

21 de enero de 2020

Oriana Sabatani suele compartir algunas fotos románticas junto a su novio, el futbolista Paulo Dybala. Pero esta vez dio un paso más y le escribió una sentida declaración de amor a su pareja en Instagram. " Siento tanto amor que no me entra en el cuerpo", expresó la artista.

La cantante y actriz compartió una foto de un beso romántico con el jugador de fútbol, y acompañó la postal con un mensaje muy especial: "¿Viste cuando a veces tenés tanto amor que ya no te entra más en el cuerpo? ¿Y sentís que si no haces nada con eso vas a explotar? Bueno, así me tenes".

Más adelante, se dirige directamente a Dybala: " Siempre digo que es imposible que me ames así. Algo bien debo haber hecho para merecerte, porque me hacés sentir tan bien que esas sensaciones sólo son normales en los sueños". Y finalmente remató: "Sólo quiero avisarles que si éste es uno, entonces no me despierten nunca".

El jugador de Juventus de Turín le respondió el posteo enternecido y conmovido por sus palabras: "¡No podés más! ¡Te amo!". A su vez, muchos famosos dejaron sus emojis de aplausos y felicitaron a la pareja: Luisana Lopilato, Cande Tinelli, Stefi Roitman, Flor Torrente y otros que no pudieron evitar derretirse con el discurso de Sabatini. Y, como siempre, la madre de la cantante, Catherine Fulop, también aportó su lluvia de corazones en los comentarios.