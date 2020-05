El saludo de Michael Bublé a Luisana Lopilato por su cumpleaños: "Sos nuestra heroína"

A pesar de la polémica generada a raíz de las transmisiones en vivo que hacían Michael Bublé y Luisana Lopilato , en donde comenzaron a acusarlo a él de ejercer violencia de género , la pareja no deja de expresarse su amor de manera pública. En el día del cumpleaños de la actriz , el cantante canadiense le dedicó un cálido mensaje en redes sociales y compartió, por primera vez, una foto de ella con los tres hijos que tienen en común.

"Feliz cumpleaños, Luisana. Gracias por guiar esta familia con tu fe, amor, fortaleza y entrega. Sos nuestra heroína y estamos muy orgullosos de la mujer en la que te has convertido", escribió el crooner. En la postal que acompaña el texto, se puede ver a Lopilato con Noah, Elias y Vida durante un paseo familiar. "Te amo, vos sos la roca de esta familia", le respondió ella en el mismo posteo.

La actriz, que está cumpliendo la cuarentena en Canadá, recibió sus 33 años con una reunión virtual junto a sus padres y hermanos, quienes la llamaron a las 12 de la noche para celebrar en familia a pesar de la distancia. A través de su cuenta de Instagram, la rubia fue compartiendo fragmentos de su día con mucha felicidad. "Feliz cumple para mí", publicó junto a una foto que rápidamente se llenó de cariñosos saludos y felicitaciones.

Entre los famosos que saludaron a Lopilato, se destacan Susana Giménez, Marley y el cantante David Foster.

Días atrás, durante una entrevista con Intrusos , Luisana defendió a su marido y aseguró que entre ellos está todo muy bien y existe lugar para la violencia . "Son acusaciones que hicieron personas que no me conocen. Mike es un hombre con todas las letras, un caballero, y todo el tiempo está viendo cómo hacerme más feliz", dijo la actriz de Casados con hijos . "También leía cosas como, ah, ella cree en Dios, es tontita. Seguro se calla. No. Yo tontita no soy. Ni tampoco me voy a callar si me pasara una cosa así. Sé perfectamente dónde tengo que ir. Y Mike tampoco lo permitiría", indicó.