El sorpresivo elogio de Ben Affleck a Jennifer Lopez, en medio de su proceso de divorcio: “Es espectacular”

En medio del proceso de divorcio que iniciaron el pasado 20 de agosto, Ben Affleck se atrevió a hablar en una entrevista de Jennifer Lopez. Pero curiosamente no lo hizo desde un plano personal, sino para elogiar el trabajo de su ex en Unstoppable, film que lo tiene como productor y que narra la lucha de un joven que nació con una sola pierna y ganó un campeonato nacional de lucha libre universitaria.

Sus dichos sucedieron en medio de la promoción de este film junto a su colega y amigo, Matt Damon. Tras comparar su nuevo proyecto con Small Things Like These (su otra producción protagonizada por Cillian Murphy), Affleck aseguró que esta película lo tiene realmente orgulloso. “Unstoppable es una película muy diferente a esta pero, de alguna manera, está igualmente arraigada en la pasión de artistas realmente talentosos”, le dijo a Entertainment Tonight.

“Billy Goldenberg, Jennifer, Don Cheadle, Jharrel [Jerome] y Bobby Cannavale estaban todos realmente apasionados por esta película. Creíamos en las personas adecuadas y Unstoppable es otro ejemplo de ello”, agregó. Su discurso cobró más emoción cuando el actor y director se detuvo en su exesposa para destacar su conmovedora actuación: “ Jennifer es espectacular ”, lanzó, dejando en claro la profunda admiración que siente por ella.

En este film, Lopez interpreta a la madre de Anthony Robles, un luchador que nació con una sola pierna y superó todos los obstáculos para ganar un campeonato nacional de lucha libre universitaria. “Es una de las más hermosas e inspiradoras historias que he visto en pantalla”, dijo la actriz y cantante durante la presentación del film en el Festival de Cine de Toronto. “Cuando leí el guion sentí que tantas mujeres, incluida yo misma, podían sentirse representadas por la lucha que ella emprende. Y que se trate de una historia sobre ser latinos en los Estados Unidos me atrapó por completo”, sumó en la conferencia de prensa, de la que Affleck no formó parte.

Si bien a lo largo de toda la promoción de este título -que tiene fecha de estreno para principios de diciembre- los actores no se mostraron juntos, sí lo hicieron en un brunch con algunos de sus hijos presentes. El clima entre ellos fue tan ameno que muchos fantasearon con una posible reconciliación. Sin embargo, allegados a este matrimonio aseguraron que, para Jennifer y Ben, su familia ensamblada era una “prioridad”, motivo por el cual “ resolvieron amigablemente los detalles financieros ”. “Ella se esforzó mucho para que las cosas funcionaran y está desconsolada. Los niños son su máxima prioridad, como siempre lo han sido”, expresó otra fuente en People.

La unión entre ambas familias quedó a la vista cuando este domingo Lynda, la hermana de Jennifer Lopez, visitó a Violet Affleck en la Universidad de Yale. La periodista compartió el tierno encuentro en sus redes con una foto juntas mientras caminaban por el campus. “Nuevo asilo con mi estudiante de Yale favorita”, escribió Lopez junto a un corazón, demostrando el gran cariño que la une a la hija de Affleck y Jennifer Garner.

Por su parte, JLo también ha compartido a lo largo de estos meses algunas salidas con la adolescente de 18 años. En julio, la artista fue fotografiada disfrutando de un paseo en bicicleta en los Hamptons con amigos y Violet. “Ellas disfrutan mucho de la compañía mutua. Ambas parecen muy felices de pasar este tiempo juntas y simplemente están disfrutando el momento”, le dijo una fuente a People por ese entonces. Días después, la celebrity de raíces latinas compartió un video en el que se las veía dando un paseo en auto; junto a ellas iba Cassidey Fralin, la mejor amiga de Violet.

La soltería de JLo

Tras dos años de matrimonio, el 20 de agosto pasado Jennifer Lopez se presentó en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para solicitar el divorcio de Ben Affleck. En medio del litigio judicial y la división de bienes, la cantante y actriz le dio una entrevista a la revista Interview, donde habló de cómo estaba transitando estos meses y sorprendió al admitir que estaba emocionada por estar soltera otra vez. “ Pienso en todo lo que he hecho en los últimos 25, 30 años, estando en estas diferentes situaciones desafiantes, y en qué puedo hacer cuando soy solo yo volando sola... ¿Qué pasa si soy libre ?”, reflexionó.

Aunque reconoció que por momentos el nuevo territorio es “solitario”, “triste” y “desesperado”, la intérprete de “On the Floor” aseguró que estar en una relación no la define. “Cuando te encuentras con esos sentimientos y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’, es como decir: ‘En realidad, soy capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma. No puedo buscar la felicidad en otras personas, tengo que encontrar la felicidad en mí misma’”, confesó.

LA NACION