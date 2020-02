El triste último adiós de Nancy Pazos a su padre, Horacio

Acompañada por sus hijos, su pareja y sus seres queridos, Nancy Pazos despidió los restos de su padre, Horacio, en el cementerio de la Chacarita Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de febrero de 2020 • 14:54

"Y al final te fuiste. No nos pudimos tomar el último Gancia. Es la única cuenta pendiente que tengo con vos. Compartir un trago más. Pero mirá lo que será la sincronía del universo que me serví uno en casa pensando en vos, en el preciso instante en que te ibas... Peleaste 74 días. Uno más que tu edad. Y en medio de la tortura, que es parte diario de la terapia intensiva, pudimos acariciarnos, reírnos y ejercitar ese humor negro que tanto nos caracteriza. Me dejás los mejores valores de la vida, papá". Con este mensaje, Nancy Pazos despidió en Twitter a su papá, Horacio, que falleció este viernes luego de atravesar una larga enfermedad.

Nancy Pazos ingresando al cementerio de la Chacarita Crédito: Gerardo Viercovich

Este sábado, junto a sus tres hijos, Teo, Nicanor y Tonio y acompañada por su pareja, Nacho Iparraguirre, la periodista despidió sus restos en el cementerio de la Chacarita.

Vestida íntegramente de negro, la expanelista de Los ángeles de la mañana no se separó en ningún momento de sus seres queridos y se mantuvo muy cerca del más pequeño de la familia. A pasos de ellos se encontraba su exmarido y padre de sus tres hijos, Diego Santilli, visiblemente afectado por la pérdida.

Acompañada por sus hijos, su pareja y sus seres queridos, Nancy Pazos despidió los restos de su padre, Horacio, en el cementerio de la Chacarita Crédito: Gerardo Viercovich

En la extensa seguidilla de mensajes con la que Pazos despidió a su padre en Twitter, le agradeció los valores inculcados y el amor al barrio: "Llegaste a tercer grado, pero te recibiste en la universidad del barrio con medalla de honor. Amaste con intensidad. Fuiste un sibarita de la vida. Disfrutaste hasta el exceso. Heredé de vos todo lo bueno de Soldati, el barrio del que estabas orgulloso y del que no te quisiste ir nunca".

Diego Santilli participó del responso y estuvo junto a su exesposa y sus hijos el triste momento de la despedida Crédito: Gerardo Viercovich

También dio precisiones sobre las últimas instancias de la internación. "Te voy a extrañar horrores. Pero te dejé ir porque sabía que ya no querías más. Tomé la decisión más difícil de mi vida al pedirle a los médicos que no te forzaran más. Fue la última lección que me diste. Respetar los tiempos del otro. No ser egoísta", expresó.

Nacho Iparraguirre, pareja de la periodista Crédito: Gerardo Viercovich

Por último, se despidió: "Chau, papá. Hasta el próximo Gancia. Te amo. Fuiste todo lo que está bien. No creo en el más allá. Pero si existiera, ya estarías en el bar, spa o casino del paraíso. Porque lo tuyo siempre fue el disfrute. Y ver el vaso medio lleno de la vida".

La periodista junto a su pareja, Nacho Iparraguirre y su hijo mayor, Teo Crédito: Gerardo Viercovich

La periodista despidió los restos de su padre Crédito: Gerardo Viercovich

El viernes, la periodista le había dedicado a su padre una seguidilla de sentidos mensajes en su cuenta de Twitter Crédito: Gerardo Viercovich

Tonio, el menor de los hijos de la periodista y Diego Santilli, acompañó a su mamá en todo momento Crédito: Gerardo Viercovich