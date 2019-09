El conductor agregó condimento al escándalo generado por la publicación

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2019 • 16:52

En plena fiesta en que los actores de Argentina, tierra de amor y venganza celebraban el éxito de la tira, la China Suárez subió una foto con la DJ Puli Demaría -amiga íntima de Pampita, la ex pareja de Benjamín Vicuña-, y generó un fuerte cruce en redes sociales.

Si bien Suárez había publicado la foto para agradecer un canje por el que Demaría estaba musicalizando el evento, la DJ hizo su descargo en Instagram Stories, para explicar que no es amiga de la actual de Vicuña.

Ahora, Ángel de Brito se sumó al intercambio para aportar su cuota de tensión. "Cuando pagás, no corrés riesgos", escribió el periodista de espectáculos en relación a los canjes que se pautaron para la celebración de la serie.

Tras la polémica generada por la foto entre la DJ y la actriz de ATAV, Pampita -que se encontraba en Miami disfrutando de un recital de los Rolling Stones- se mantuvo en silencio hasta esta mañana, cuando regresó al país. "No me quiero meter en eso, pero nada rompe mis amistades con mis seres queridos. Eso no entra en juego para nada. Esta todo re contra bien, no pasa nada. Con mis amigas no me peleo por nada, nunca jamás (...). Es un tema que no da ni para conversar", señaló la jurado del "Súper Bailando" en un móvil de Los ángeles de la mañana, mientras llegaba a los estudios de Net TV para grabar su programa.

Pampita en el recital de los Rolling Stones en Miami 01:00

Video

Luego, cuando la cronista le preguntó si consideraba que la China había compartido la foto con su amiga con el único propósito de molestarla, Pampita lo desmintió rotundamente, y enseguida se refirió al accionar de sus fans en las redes: "Son apasionados, puro amor y cariño".

Sin embargo, y a pesar de entender el juego virtual, pidió que no ataquen más a su amiga: "Los fans son así y en redes hay mucha agresión. A veces el cariño se confunde y yo no quiero que le hagan mal a mi amiga tampoco. Son confusiones, son malos entendidos, nada más. Lo único que puedo decir es que agradezco el cariño de todos pero no quiero que le hagan mal a mi amiga, es una buena persona y no se lo merece".