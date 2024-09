El Turco Naím habría encontrado un nuevo y misterioso amor, tras su separación de Emilia Attias: “Hasta el infinito”

Escuchar

Pasaron tres meses desde que se hizo pública la separación de El Turco Naim y Emilia Attias, pero parece ser que el actor y empresario gastronómico ya habría encontrado consuelo en los brazos de otra joven mujer. En las últimas horas, algunos mensajes en Instagram indican que el ex ShowMatch que le estaría dando una nueva oportunidad al amor.

La encargada de develar todo fue Juariu, quien a través de su cuenta de Instagram, compartió el resultado de su investigación en redes sociales. Hace unos días, Naim compartió una foto de su viaje a Montañita, Ecuador. “Arrumar la mejor sonrisa. Esa que tenés guardada en tu galería de emociones. Atravesar los mares con fe en lo desconocido. Ahí vamos, amigo. Ya nos estamos conociendo mejor”, escribió.

El posteo del Turco Naim que debelaría su nuevo amor

El primer comentario que se puede leer en el mismo es el de Sabrina Antón, quien comentó con dos emoticones: un trébol y un corazón. “Bella”, le respondió el actor. “Hasta el infinito”, contestó ella, dando indicios de que algo pasaría entre ambos . Así mismo, en la cuenta personal de Antón, se pueden ver varios “me gusta” de Naim en sus fotos y publicaciones.

Antón tiene 35 años, 23 menos que Naim, y es oriunda de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires . “Actúa desde el corazón, el universo se encarga del resto”, se puede leer en su biografía, en donde también se declara amante del vino y de los viajes. Sus fotos en diferentes lugares del mundo son fiel reflejo de su pasión por conocer nuevos destinos.

La separación de Naim y Attias

Emilia Attias y el Turco Naim decidieron ponerle fin a su amor luego de 20 años en pareja. La noticia se conoció hace tan solo tres meses, y los rumores acerca de los motivos detrás de la ruptura comenzaron a esparcirse por los medios de comunicación: la diferencia de edad, terceros en discordia, una depresión de él y la situación laboral de ambos fueron algunos de los motivos que se enumeraron durante este tiempo.

“El asunto es el siguiente: nos separamos en los mejores términos”, aclaró el actor en un audio que le mandó a Pablo Layús intentando calmar las aguas, y explicó: “Un desgaste de 20 años es normal y en este momento de nuestras vidas, por nuestras actividades, por las cosas que queremos hacer, cada uno produjeron desgastes y decidimos parar la relación para no herir sentimientos y para que todo quede lindo. Yo la amo, ella me ama. Tenemos una familia hermosa y una hija que es lo más lindo que nos dio la vida. Y nos tenemos que cuidar de todas las b... que dicen”.

Luego, se tomó unos segundos para hablar de los supuestos terceros en discordia. “No está Nicolás Francella metido en el medio, eso es un bolazo. No está metida Florencia (de la V), eso es otro bolazo. Florencia es una amiga de toda la vida que jamás tuve nada más que agradecimiento y trabajo. Soy muy amigo del marido”, expresó. “No estuve ni deprimido ni tirado en un sillón. Estoy haciendo streaming por la Canchita TV, por donde sale el ‘Turco’ García” y sale el primer capítulo en algunos días. Estoy diseñando un bar de playa en Ecuador, no me escapé a Ecuador, y ahora voy a ir a Miami a diseñar otro bar de playa. Después vuelvo, tengo una película y el estreno de una obra de teatro. Trabajo me sobra y dicen cosas de la diferencia de edad que nunca me pesaron y a ella tampoco”, manifestó.

Emilia Attias y el Turco Naim, una historia de amor que se terminó

Attias también decidió expresarse, aunque ella lo hizo a través de Instagram. “Cuando algo llega tan alto. Tan sublime. Se vuelve intocable. Cierro mis ojos. Respiro. Y siento mi alma caer al vacío. Como si de esa altura en la que está, se cayera, atravesando una tempestad. No estoy asustada. Prefiero la consciencia. Sentir ese viento frío en la cara. Mis músculos rígidos, la piel seca. Abrir los ojos y fijar la dirección, a través de toda esa niebla. Reconocer cada uno de sus rincones”.

El descargo lo hizo junto imagen de ella con su ex. “Mirarlos de frente. Apropiarme, con cada respiro, de esta hostilidad, para transformarla. Aceptar. Con humildad. Sintonizar la antena de la sabiduría. Del perdón. Propio y ajeno. Aceptar. Integrar. Crecer. Fortalecerse. Templarse. Si este es el momento que me toca vivir ahora, al menos de esta manera me da fuerza. Te acompaño, donde estés, de la mano. Siempre vas a contar con eso. Siempre. Todas las noches te mando ángeles que te protejan y te iluminen”, agregó.

