El "exclusivo" vestido de Susana Giménez que lució otra actriz en 2015

Como cada año, la llegada de Susana Giménez a los Martín Fierro revolucionó por completo la alfombra roja. La diva posó ante las cámaras antes de detenerse con un vestido... ¿Exclusivo? de Michael Kors.

Antes de ingresar a la fiesta, la diva conversó unos minutos a conversar con Zaira Nara y el Chino Leunis y explicó la historia detrás del look que eligió para la noche. "Este vestido me gustó mucho cuando lo vi. Me lo hizo Michael Kors para mí", explicó Susana. "En la casa en donde compro yo siempre, que es de él, le dijeron que por favor me lo hiciera porque iba a una fiesta, y acá está".

Sin embargo ésta no es la primera vez que el diseño desfila por una alfombra roja. En 2015, la protagonista de Orange is the New Black, Taylor Schilling, eligió este mismo modelo para lucirlo en la entrega de los premios Tony realizada en Nueva York.

"Me tuve que poner esto porque de atrás se me arruga, tenía miedo que piensen que estaba arrugada yo", dijo con su frescura habitual al explicar por qué llevaba un chal que tapaba su espalda descubierta.

Giménez fue con su nieta, Lucía Celasco , a quién le eligió el look de la noche. "La obligué a venir porque Mecha no se sentía bien", explicó la conductora mientras a su lado, la joven sonreía tímidamente. "Este vestido se lo compré yo en los Estados Unidos para que cuando le dijera de venir a los Martín Fierro no me responda, 'no tengo que ponerme'. Siempre me pone esa excusa, y por suerte fue baratísimo", explicó sobre el outfit verde esmeralda que llevaba su heredera.