Elba Marcovecchio declaró ante la Justicia y se refirió al accionar de las hijas de Jorge Lanata: “Me parece excelente que se involucren”

Escuchar

Este martes, Elba Marcovecchio se presentó ante el cuerpo interdisciplinario forense para declarar en la causa iniciada por las hijas de Jorge Lanata, Bárbara y Lola, en la que solicitan ser consideradas para la toma de decisiones en lo referido a la salud y el patrimonio del periodista, que permanece internado desde el 14 de junio de este año.

A su salida, la abogada habló con un móvil de El Diario de Mañana -programa en el que se desempañaba como panelista hasta que la salud de su marido presentó complicaciones- y se refirió al complicado momento personal que atraviesa. “ Estuve declarando toda la mañana. De la causa judicial, eso mejor que hablen las chicas; yo lo que te puedo decir que para mí lo más importante es Jorge, lo ha sido siempre desde el primer día que lo conocí ”, comenzó diciendo con mucha tranquilidad. “Hace 109 días que estamos con esta internación y la verdad es que es muy triste atravesar todo esto, para Jorge principalmente, para mí y para mis chicos, que son chiquitos”, continuó.

La mujer también contó cómo se encuentra hoy en día Lanata. “ Jorge está más o menos bien. Esto es una batalla y él es un gladiador, yo tengo mucha fe . Tengo acá a mi San Jorge conmigo y tengo fe que vamos a salir adelante. Mucha, mucha, mucha fe”, expresó sin quitarse los lentes de sol.

También aseguró que no tiene comunicación con las hijas de su pareja y que los problemas con ellas vienen desde hace algunos años. “No tengo diálogo con Lola y Bárbara por un montón de cosas que han pasado. La verdad es que para Jorge, que todas estas cuestiones se estén ventilando públicamente es lo peor que le puede pasar”, afirmó. “He tenido contacto por intermediarios por las cuestiones médicas, algo que pedí expresamente. Con Jorge hemos tenido muchas internaciones en este último tiempo, y la verdad es que las hemos pasado nosotros solos, entonces a mí me parece excelente que las hijas se involucren. Eso no solo está bien por él, sino que más cabezas piensan mejor”, culminó.

La declaración de Marcovecchio

Elba Marcovecchio, junto a Jorge Lanata

En el programa de Mariana Fabbiani, también compartieron algunas de las declaraciones que habría hecho Marcovecchio ante la Justicia. “ Le pedí al cuerpo técnico que las decisiones médicas importantes las tomemos con Bárbara mediante intermediarios ”, aseguran que dijo la letrada. “Lo pedí porque hace cuatro años que con Jorge estamos solos, es la realidad”, añadió.

“ Con respecto a los videos, yo cumplí las órdenes de Jorge ”, expresó haciendo referencia a los videos de las cámaras privadas del hogar, en donde se la ve agarrando cosas del escritorio de Lanata. “Van 109 días de internación, para mí, lo importante es Jorge. Y dos cabezas van a pensar mejor”.

También expuso los problemas familiares que tiene puestas adentro. “El conflicto con las chicas es muy grande, porque Bárbara quiere que me separe, por las buenas o por las malas. Por eso me mandó los videos”, dijo contundente antes de contar como toda esta situación está afectándola a ella y a sus hijos. “ Las imágenes que circularon son de una violencia innecesaria y se podrían haber arreglado con una carta documento. Es un daño que sufren mis hijos además de mí ”.

El 14 de junio, tras sufrir una descompensación mientras se realizaba un estudio de rutina, Jorge Lanata fue internado en terapia intensiva en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Durante varias semanas la información sobre el estado de salud del periodista fue confusa y reservada, hasta que Marcovecchio decidió dar algunos partes médicos para contar su evolución. El martes 10 de septiembre se informó desde el Italiano que Lanata continuaría con un tratamiento adecuado a su cuadro en otra institución, por lo que fue derivado a la clínica Santa Catalina, en el barrio porteño de San Cristóbal.

LA NACION