Elba Marcovecchio habló de la salud de Jorge Lanata, de los difíciles momentos que atravesó, y dijo que tiene “fe de que va a volver a su casa”

A seis meses de su llegada a la terapia intensiva del Hospital Italiano y luego de conocerse que sufre una trombosis que ya está controlada, Elba Marcovecchio reveló cómo pasó Jorge Lanata la noche y contó algunos detalles de su estado físico: aseguró que tiene mucha fuerza en los brazos, que no bajó mucho de peso y que la lucidez que manifiesta es la lógica de cualquier paciente con tantos días de internación.

“Jorge pasó bien la noche. Es muy importante que esté en esta estabilidad para que pueda salir de las complicaciones que ha tenido”, arrancó diciendo la abogada en la entrevista que le hizo Carmen Barbieri y su equipo de Mañanísima. “Yo no veo la hora de que esté en casa”, expresó cuando le consultaron sobre la necesidad de que mejore para poder trasladarlo a un centro de rehabilitación. ”Hay que tener mucha paciencia, yo ya lo tengo tatuado”, remarcó y la conductora del ciclo aprovechó para celebrar su actitud: “Sos una mujer con un temple... estás en eje por más que te hayan criticado”. “Un poquito más que criticado”, corrigió la letrada contundente. “¿Te sentiste lastimada?”, quiso saber entonces Barbieri. “Prefiero no hablar de eso. Estoy yendo al hospital y Jorge tiene que ver una sonrisa de mi parte”, eludió la respuesta.

Consultada por el estado de lucidez del periodista, Marcovecchio habló desde su experiencia personal. “Yo soy muy católica, Jorge está para mí siempre. Siempre yo me encuentro con él, en el estado en el que esté”, aclaró. “Es él en el estado que esté”, repitió. A su turno, el médico Guillermo Capuya, integrante del panel del programa de eltrece, le preguntó por la motricidad del periodista. Un rato antes, había hablado de la pérdida de masa muscular de aquellos pacientes que pasan mucho tiempo en terapia intensiva. “Eso es lógico por tantos meses que Jorge está internado”, confirmó y volvió a resaltar el trabajo de rehabilitación kinesiológica que hacen en el Italiano: “Esté de la manera que esté, lo hacen igual para generar movimientos”, reveló.

La actualidad de Jorge Lanata

Sobre su estado físico en particular, Marcovecchio aseguró que Lanata tiene mucha fuerza en los brazos. “Es algo admirable”, reconoció. En las piernas, en cambio, sí sufrieron más el hecho de estar en terapia. “Pero a Jorge no es algo que le moleste demasiado caminar o no caminar. No es algo que le preocupe mucho”, aseguró. También habló de su peso y sorprendió al contar que no bajó mucho de peso. “No bajó mucho, por eso digo que el trabajo del Hospital es extraordinario. Cualquier otra persona después de seis meses en una terapia intensiva sería un desastre” , contó y buscó dejar de hablar del tema: “No me gusta hablar de detalles que no son tan necesarios”, aclaró.

Jorge Lanata estás internado hace seis meses en el Hospital Italiano Rodrigo Nespolo

Estefi Berardi aprovechó el móvil para saber si le contaron a Lanata sobre la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la Causa Vialidad, tema que él investigó de forma minuciosa. “Esa sentencia en particular, Jorge ha hecho una investigación impresionante, yo se la conté”, respondió la letrada. “¿Cómo reaccionó?”, repreguntó la panelista. “No sabría decirte mucho cómo reaccionó porque, bueno, es difícil también en un paciente que hace seis meses que está internado tener demasiada comprensión”, reconoció. “Pero a mí me gusta que él disfrute las buenas noticias y escuche las cosas lindas”.

“¿Te reconoce como su mujer o te confunde con otro vínculo?”, fue la pregunta que eligió hacerle Majo Martino, otra de las panelistas. “Estas idas y vueltas también son normales. Creo que te das cuenta. La lucidez es otro tema, pero el encontrarme con Jorge, y yo estoy hablando de mi experiencia personal, me encuentro de todas maneras, en el estado que sea”, contó. Además, coincidió con Barbieri cuando la humorista recordó que le hablaba a Santiago Bal, su ex, cuando estaba en coma, y que eso lo ayudó a salir adelante. “Yo pienso lo mismo. Yo voy todos los días al hospital, pero ¿es porque Jorge necesita estar todos los días acompañando? No, yo creo que es más una necesidad mía de estar con él, de acompañarlo, de sentir que él escucha mi voz. Y yo no sé cuánto hay de sueños, pero si son que sean lindos sueños. Y sí, hay sueños. Jorge me lo explicó el año pasado”, repasó. También contó que escucha música clásica y que eso lo relaja y que un sacerdote lo pasa a saludar a la habitación.

Lanata y el cigarrillo

Cuando Capuya le preguntó sobre la adicción de Jorge al tabaco y si eventualmente ella intentó hablar del tema con su marido, la respuesta de la abogada fue tajante. “Imaginate que yo no fumé nunca”, aclaró de entrada. “Mil veces hemos hablado del tabaco. Y algo que también nos pasó es que Jorge mismo vivenció lo que es dejar el tabaco porque lo dejó en julio de 2021. Fuma habano, pero dicen que tampoco es tan malo. Pero es impresionante lo que había mejorado, incluso la piel. El tema es que se sentía tan bien que empezó a fumar de vuelta más o menos en noviembre, diciembre de 2021. Una gran pena”, confesó.

Antes de despedirse, Elba confesó que extrañarlo es lo que más la quiebra y que también sus hijos lo extrañan mucho. “En el comedor la silla de él está ahí. Nosotros comemos en las sillas nuestras, no en la de él. Extrañarlo mucho”, confesó. “Me anida la fe de que va a volver a casa. Y a los chicos también”.

