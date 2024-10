Elba Marcovecchio rompió el silencio, tras la operación de Jorge Lanata: “Me molesta que digan que me victimizo”

Escuchar

Tras haber sido operado de urgencia por una isquemia intestinal en el Hospital Italiano, el periodista Jorge Lanata pasó la noche sin fiebre y “estable”. En el procedimiento, los cirujanos extrajeron una sección del intestino gravemente afectada. “Le sacaron una parte del intestino, pero no unieron las dos partes en una misma cirugía porque eso implicaba un riesgo de que no resultara bien”, explicó Jesica Bossi, la conductora que reemplaza al periodista en el ciclo radial Lanata sin filtro.

De esta forma, la columnista adelantó que el conductor será sometido nuevamente a una intervención para terminar con el procedimiento restante. “En las próximas 24 a 48 horas -es decir, hoy o mañana- es probable que lo vuelvan a operar para unir el intestino”, indicó y marcó: “Esto, comparado con lo de ayer, es una cirugía más rápida y menor. Lo importante es que anoche y hoy a la mañana estaba estable”.

Este jueves, la esposa de Lanata, Elba Marcovecchio, compartió el último parte médico del periodista, quien se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva del centro de salud en el que fue intervenido quirúrgicamente. El informe, efectivamente, confirmó la información dada a conocer en el ciclo radial. “Ayer presentó un cuadro de isquemia intestinal que requirió una intervención quirúrgica, la cual consistió en una resección parcial de intestino delgado”, comienza indicando.

Elba Marcovecchio mostró el último parte médico de Jorge Lanata

“Actualmente, está compensado hemodinámicamente, con bajas dosis de drogas vasopresoras y asistido con ventilación mecánica . Además, mantiene una leve alteración de la función renal, sin requerimiento de soporte dialítico y continúa recibiendo tratamiento con antibióticos de amplio espectro”, agregó el parte. En medio de un cuadro complejo, se indicó además que este viernes le realizarán a Lanata “ una reexploración quirúrgica con el objetivo de evaluar las condiciones generales del abdomen y del intestino en particular”.

“El paciente Jorge Ernesto Lanata se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires y está bajo estudio por un cuadro infeccioso. Su condición hemodinámica es estable, con un bajo requerimiento de medicamento vasopresor. Además, está conectado a asistencia ventilatoria mecánica con descenso de drogas sedativas”, reza el informe, en otro de sus párrafos.

Y agrega: “Actualmente, evoluciona con leve deterioro en la función renal; sin embargo, no hay requerimiento de soporte dialítico hasta el momento. El paciente continuará internado en dicha Unidad de Terapia Intensiva para recibir el tratamiento específico necesario”.

Antes de compartir el parte, en los metros que separan a un garage de la entrada al Hospital Italiano, Marcovecchio dio algunas precisiones más sobre el estado de salud del conductor y también se refirió a la feroz interna familiar por los bienes de Lanata . “Sé que a la gente le importa mucho la salud de Jorge, y que rezan mucho por él. Pasó la noche bien y sin fiebre, así que eso es lo importante”, comenzó indicando, ante los noteros de distintos programas televisivos que se encontraban allí.

“Todavía no sabemos cuándo se va a llevar a cabo la próxima intervención quirúrgica”, explicó. Y cuando le preguntaron si el fundador de Página/12 estaba consciente, indicó: “Y... Ayer fue intervenido. Sigue sedado ”.

Con respecto a cómo está atravesando ella este difícil momento y cómo está viviendo el proceso judicial que la enfrenta a las hijas del periodista, la abogada indicó: “Me acompañan y me contienen mi familia y mis amigos, que son lo principal que uno tiene. A mí lo que me importa es Jorge. Mucho. Es nuclear para mí y lo he dicho mil veces. Me importan mis hijos, que son chiquitos. Me molesta que digan que me victimizo porque hablo de los chicos, pero la verdad es que cómo no voy a hablar de dos criaturas que están sufriendo esto, con lo que lo quieren a Jorge ”.

Marcovecchio es madre de dos chicos -Valentino, que actualmente tiene 16 años, y Allegra, de 14- fruto de su matrimonio con Alejandro Mazzeo, quien falleció en 2013 a causa de un linfoma de Burkitt.

