Elba Marcovecchio, sobre el encuentro entre Mauro Icardi, Wanda Nara, L-Gante y la China Suárez en la noche porteña: “Fue raro”

Wanda Nara, su novio, su ex y la mujer que, según ella, alguna vez quiso “robarle” el marido coincidieron anoche en un famoso restaurante de la Costanera. El inesperado encuentro llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar y las imágenes de inmediato se viralizaron. “En Gardiner están Wanda con L-Gante. En otra mesa, Mauro Icardi con una chica y amigos, y en otra la China Suárez. Ampliaremos”, confirmó de inmediato Yanina Latorre en sus redes sociales. Esta mañana, Elba Marcovecchio, abogada del futbolista rosarino, tildó el episodio de “raro”.

Durante las primeras horas del día, Icardi se sometió a una serie de pericias psicológicas en el marco de la disputa legal que mantiene con Nara. Mientras lo esperaba en la puerta de los Tribunales porteños, Marcovecchio respondió algunas preguntas de la prensa sobre el sorpresivo cruce de su cliente con su ex en la noche porteña.

“Ayer hubo un encuentro entre todas las partes, ¿usted cómo lo vio?”, le preguntó Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el Espectáculo. “ Fue raro ”, disparó sin vueltas la letrada. Además, explicó que el futbolista ya tenía todo arreglado para ir a cenar a Gardiner antes del encuentro. “ Estaba todo organizado, tenía su mesa. De hecho, nosotras también sabíamos que iba ”, contó. Cuando le preguntaron qué le recomienda en estos casos al jugador, Marcovecchio explicó que lo mejor es que “haga vida normal”.

¿Felices los cuatro?

La noche porteña brindó el marco ideal para este inesperado encuentro que da mucho de qué hablar: Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, fueron a cenar al mismo restaurante que Mauro Icardi, quien estaba con un grupo de amigos. Como si eso no alcanzara, allí también estaba María Eugenia “La China” Suárez, tercera protagonista del WandaGate.

Yanina Latorre dio detalles de la noche porteña en la que coincidieron Wanda Nara, L-Gante, Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @yanilatorre)

Paula Varela, panelista de Socios en el Espectáculo, fue la encargada del programa de recrear el escándalo. Según pudo averiguar, L-Gante le pidió a Wanda que lo acompañe a saludar a la China, y la conductora al encontrarse con la actriz intentó bajar el tono. “Ya está, ya pasó”, le dijo, pero la ex Casi Ángeles la increpó. “¿Qué hacés? ¿Qué venís acá? Me están todos grabando”. “Yo no te estoy grabando, te está grabando todo el restaurante”, fue la reacción de Wanda. “No te hagas la zorra. Te esquivé durante años. Ahora quedate tranquila. Te podés quedar con mi marido”, siguió la conductora. “ Buscona, ya tenés a mi marido libre. Si buscás a Elián, las piñas que te dio Pampita no son nada a comparación de las que te voy a dar yo ”, repitió Varela otra de las frases atribuidas a Nara.

Una de las testigos privilegiadas del episodio fue Marcia Frisciotti. La periodista, más conocida como Pochi de Gossipeame, compartió la mesa con Wanda y L-Gante y contó su versión de los hechos en Socios en el Espectáculo. “Los jueves se llena Gardiner y dio la casualidad que estaban la China, Mauro y también Wanda y Elián, con quien tengo la mejor de las ondas y estaban en mi mesa, donde yo estaba con amigos y gente en común”

Según el relato de Pochi, quien primero llegó al lugar fue la China. Luego arribó Mauro y por último Wanda y Elián. En A la Barbarossa, Analía Franchín describió el mismo orden de llegada pero aportó un dato más a la novela: tanto el jugador como la actriz tenían sus respectivas reservas. En cambio, Wanda llegó de imprevisto y, pese a que le avisaron que su ex y la China estaban presentes, optó por quedarse en el lugar.

Una fan se sacó una foto con Wanda Nara en el restaurante (Foto: Instagram @yanilatorre)

Sobre las versiones de un duro intercambio entre Wanda y la China, Pochi compartió lo que ella vio. “ No se entendió bien la situación. Creo que se saludaron, se malinterpretó una situación y hubo ahí un cruce de dichos ”, expresó, y aseguró que había mucha gente filmando y sacando fotos y que eso hizo que pareciera que había algo armado. Además, desmintió la versión que trascendió y que indicaba que Wanda la había grabado a la China mientras la increpaba por haberse metido con su marido. “Eso no pasó nunca”, dijo convencida.

Un rato antes, en su rol de panelista en Empezar el día, Pochi deslizó que Wanda había increpado a la China y que fue L-Gante quien las separó. “Hubo un entredicho, se generó una situación tensa y Elián terminó sacando a Wanda. Porque se dijeron algo y se armó un tole tole”, describió. ¿Qué se dijeron las dos protagonistas del WandaGate? “ Hubo un ida y vuelta donde se dijeron algunas cosas. Yo mucho no escuché, pero creo que una le dijo a la otra ´ya está, tenés a mi ex pero con mi novio tranca´ y la respuesta fue ‘no me interesa tu ex’ ”, repasó.

La palabra de L-Gante

Alrededor de las dos y media de la mañana, el cantante y Wanda Nara se retiraron del boliche al que fueron luego de la cena. “No, la verdad es que no me crucé con Mauro”, reaccionó cuando le preguntaron si se habían visto con el ex de la mediática conductora. “¿Fue incómoda la noche con Mauro?”, le consultó otro cronista a Wanda, pero ella prefirió el silencio.

Luego de negar que haya habido una pelea dentro del restaurante y explicar que la tensión fue producto de que las personas que estaban allí los comenzaron a grabar, Elián habló del encuentro con la China. “ Yo la saludé, ellas se saludaron. No pasó nada ”, confirmó. “Yo no he visto ningún conflicto”, repitió, ante la insistencia de los movileros y las versiones de varios testigos sobre la existencia de gritos y un enfrentamiento entre las mujeres.

LA NACION