Eleonora Wexler reveló intimidades de sus “galanes” en la ficción: “Uno me regaló un spray bucal”

Protagonista de decenas de novelas, Eleonora Wexler tuvo muchos galanes de los que dio algunos detalles este jueves, en Flor de equipo. “Todos fueron muy bombones, aunque siempre hay afinidades, vibraciones, y por ahí charlando no pasa nada pero si tenés contacto se te eriza la piel. Con Darío Grandinetti me puse muy nerviosa. Era chiquita yo, una púber, y tenía que hacer un medio desnudo y él me generaba mucho respeto como actor”.

Eleonora contó que no tuvo parejas actores, salvo con Pablo Iemma cuando tenía 18 años. “Después no me enamoré de actores”, aseguró. Y aunque no quiso decir quién besa mejor, sí contó algunas intimidades de esos momentos: “Luciano Castro es apasionado; con Federico Amador teníamos una química impresionante; Sebastián Estevanez me acorralaba contra la pared, era un macho cabrío; Facundo Arana tiene lo suyo; Diego Torres es más dulce; y Mariano Martínez también besa bien”. Y reveló que con todos podría haber tenido una historia de amor.

De las muchas anécdotas que recuerda, contó una con Estevanez: “Antes de las escenas de besos me regaló un spray bucal y nos reíamos mucho con el tema. Y otra cosa es que su mujer le cocinaba rico y siempre le comía lo que traía, así que al final me preparaba una vianda para mí también”.

También tuvo escenas de violencia y recuerda una en especial que hizo en Los ángeles no lloran, con Victoria Carreras: “En un momento la tiraba al piso, y tenía que darle patadas. Estaba todo coreografiado porque son escenas muy complejas y el límite es delgado, pero yo tenía unos tacos enormes, ella corrió la cabecita y le pegué fuerte. Lo mal que me sentí. Todavía hoy le pido perdón. Después tuve mucho miedo en todas las escenas de golpes. Y recuerdo que a Mariano Martínez le hacía de todo en Son de Fierro: lo tiraba a una pileta atado a una reposera”.

