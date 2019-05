Así se definió el cantante en una entrevista en la que le preguntaron por el Brexit Fuente: Archivo

Elton John sigue de gira por el mundo con su espectáculo Farewell Yellow Brick Road; esta semana, además, llegó el esperado estreno mundial de su biopic Rocketman ; y como no puede ser de otra manera, en pleno auge, sigue dando de qué hablar en cada entrevista. Esta vez tuvo frases fuertes con respecto a quienes aún prefieren el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, como una opción para que su país allane sus problemas políticos y económicos.

"Me avergüenzo de mi país por lo que ha hecho. Ha separado a la gente... Estoy harto de los políticos, especialmente de los políticos británicos. Estoy harto hasta la muerte del Brexit. Soy un europeo, no soy un inglés idiota, imperialista y colonial", dijo este miércoles en Verona, según un artículo de The Guardian.

Trailer de Rocketman - Fuente: YouTube 01:08

Video

Elton, inglés de nacimiento, se ha pronunciado desde siempre contra el Brexit. En julio de 2018 había dicho: "No creo que a la gente en Gran Bretaña se le dijera la verdad, para empezar [en cuanto al referéndum por el que se votó esa medida]. Se les prometió algo que era completamente ridículo y no era económicamente viable".

Es que casi tres años después de que el Reino Unido votó a favor de dejar la Unión Europea, y casi dos meses después de la fecha prevista para esa salida (29 de marzo pasado), la primera ministra británica, Theresa May, anunció su renuncia como líder del Partido Conservador a partir del 7 de junio para que este pueda elegir a un nuevo premier que lleve adelante el Brexit que dividió al Parlamento inglés y a la sociedad profundamente.

Así, entre testimonios fuertes, la gira con la que se despide de los escenarios, y su vida en la pantalla grande, Elton va por más pues se prepara para publicar en los próximos meses su primera autobiografía.