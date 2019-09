Emilia Mazer habló de su participación en Pequeña Victoria en Cortá por Lozano Crédito: Instagram

Tras varios meses de estar alejada de la tele, aunque muy abocada a la dirección teatral y a sus clases, Emilia Mazer reapareció en la pantalla chica con Pequeña Victoria, la nueva novela de Telefe que ya es un verdadero éxito.

Esta tarde, la actriz -que interpreta a una abogada a cargo de la subrogación de vientre- estuvo en Cortá por Lozano y confesó que fue ella (al igual que Luciano Castro), quien pidió estar en este proyecto: "Tenía un profundo deseo de hacer tele. Me enteré de este proyecto por Peluqueros contemporáneos, mis estilistas, y llame por teléfono. Les dije que quería trabajar y me convocaron", aseguró sin sentir vergüenza alguna por pedir trabajo.

En cuanto a su personaje, la interprete se defendió de los que la tildan de la "villana" de la historia: "Edith no es mala, tiene un costado ambiguo que lo genera el vacío legal que hay en torno al tema de la subrogación. Ella se encarga de que se cumpla el protocolo, pero todo toma otra dirección cuando entra en juego el amor", señaló.

Lookeada de pies a cabeza como una abogada (su vestuario, la rigidez de su pelo, el lenguaje que utiliza), Mazer aseguró que no le costó nada crear este papel, ya que toda su vida convivió con abogados: "Este personaje no me deja libertad de improvisación. Soy hija de una abogada, me case y me separe de un abogado, así que es un ambiente que he observado bastante. A los abogados no les creo, les tengo respeto y alergia. De hecho, creo que la justicia no existe. Que un juez dictamine algo se que no tiene que ver con la verdad", disparó.

Y sin querer adelantar nada de lo que se viene en los próximos capítulos, relató: "Van a ir pasando cosas sorprendentes y transformadoras. Esta novela plantea un nueva forma de pensar". Y con cierta picardía, denunció: "Ahora que lo pienso, a mi no me pusieron ningún novio".

