Emma Roberts y la razón por la que ya no sale con actores: “Me saqué el velo que cubría mi cara”

Muchos actores terminan enamorándose de sus compañeros de trabajo y generando parejas doradas dentro de la farándula. Sin embargo, muchos otros prefieren cambiar de aire cuando llegan a casa, y buscar el amor por fuera de la industria; Emma Roberts se cuenta entre estos últimos.

En una entrevista con la revista Flaunt, la estrella de Scream Queens de 33 años, reveló que su actual novio, de quien prefirió no dar ningún dato, no es un compañero de elenco. “ Un día me saqué el velo que cubría mi cara y desde ese momento no quise salir más con actores ”, confesó la actriz. “ Es difícil, creo, que dos actores estén juntos. Intento pensar si alguna ve vi un caso de éxito ”, continuó reflexionando.

Roberts es madre del pequeño Rhodes, de tres años, a quien tuvo con Garrett Hedlund, el protagonista de Tron: Legacy. La pareja se separó oficialmente en enero de 2022, poco después del nacimiento del niño. Además, la sobrina de Julia Roberts también tuvo noviazgos con Evan Peters, su coprotagonista de American Horror Story, y con Cody John, que participó en ficciones como Wu-Tang: una saga americana (emitida por Hulu) y En la oscuridad (por The CW).

“ Los actores con los que he estado son del tipo de actores de método, y son personas con las que creo que es extremadamente difícil tener una relación, al menos para mí, sobre todo por los personajes que interpretan ”, explicó la actriz durante la entrevista. Además, contó que su nuevo candidato no está “en línea” con lo que usualmente le gusta.

La actriz también habló de la presión que implica vivir bajo los focos de los medios. “A veces, cuando salís de tu casa, tenés una sensación de paranoia: ‘¿Me están haciendo una foto? ¿Alguien me está grabando en video?’. Si veo que lo hacen, es una mierda, pero si no lo están haciendo y yo creo que sí, también es un asco. Es como perder o perder”, reflexionó.

Roberts junto a su ahora exnovio Cody John, en marzo de este año JULIEN DE ROSA - AFP

Gracias a su tía, Roberts pudo ver lo que es la fama extrema “de cerca”, ya que no solo lo vivenciaba en la calle sino cuando la acompañaba a los estudios de grabación. “ La fama nunca ha sido un objetivo para mí, porque la fama a cierto nivel da un poco de miedo ”, dijo en el mes junio durante su visita al programa Table for Two de iHeartPodcasts con Bruce Bozzi. “Cuando has visto la fama de cerca y ves lo que realmente le hace a la gente y a sus familias, te das cuenta de lo que verdaderamente es”.

Actualmente, Roberts dirige y produce ejecutivamente la comedia Space Cadet, protagonizada por Poppy Liu, Tom Hopper y Gabrielle Union, que se estrenará en Prime Video el 4 de julio. En junio, la fundadora de Belletrist lanzó una campaña con la marca italiana de maquillaje Kiko Milano para crear una comunidad entre los amantes de la belleza y los libros.

El peso del apellido

“ He perdido más trabajos de los que he ganado por ser parte de una familia que está en el negocio ”, contó la joven actriz cuando se le preguntó si cree que sus lazos familiares han beneficiado a su propia carrera. “La gente tiene opiniones, y a veces puede que no sean buenas opiniones sobre tus familiares”, añadió. “Nunca he conseguido un trabajo por mi apellido, pero sí sé que he perdido un par de trabajos por eso”.

La estrella también habló sobre el discurso del “nepo baby” que realizó durante una aparición el 25 de junio en un podcast, en el que recalcó que, a lo largo de los años, se ha presentado a muchas audiciones para las cuales no la contrataron. “ Eso es de lo que siempre hablo: la gente solo ve tus triunfos, porque solo te ven cuando aparecés en el cartel de una película. No ven todos los rechazos por el camino ”, dijo en aquel entonces. “Por eso siempre soy muy abierta y hablo sobre los proyectos para los cuales he hecho una audición sin conseguir el papel”, remarcó.

