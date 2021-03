En el Día Internacional de la Mujer, las mujeres de elnueve adhirieron al paro

En el Día Internacional de la Mujer, las conductoras de elnueve decidieron adherir al paro de trabajadoras por el 8M y dejaron sus lugares vacíos como forma de protesta. Por esto, Claudio Pérez, Daniel Gómez Rinaldi y José María Muscari ocuparon los sillones de Todas las tardes, ciclo que habitualmente conduce Maju Lozano.

“Decidimos parar y no vamos a estar en el piso. Hace cuatro años que estamos en el aire y tratamos de visibilizar la problemática femenina que nos toca vivir, esta tremenda y nueva pandemia que es el femicidio”, expresó Lozano en un video que transmitieron durante el programa.

“Acompañamos a las mujeres que viven un infierno de violencia en su casa, a las que hacen denuncias y no son escuchadas. Este es un espacio para luchar por nuestros derechos, para tener un mundo más igualitario para nuestras hijas y nuestros hijos. Por eso las mujeres trabajadoras paramos y estamos de pie”, agregó.

Conmovida, Maju continuó: “el femicidio es el único delito que no bajó en pandemia. La mayoría de las mujeres asesinadas había realizado la denuncia pero no las escucharon, no las cuidaron. Nosotras paramos porque queremos ser libres y dejar de tener miedo”.

“Porque ellas paran, nosotras las acompañamos”, dijo Claudio Pérez. “Este paro es una convocatoria nacional e internacional. Es un día para que las mujeres hagan lo que necesitan, sienten y sueñan. Y para que luchen por el pedido de igualdad con mucha potencia”, explicó el conductor. “Es muy loco estar sentado en este sillón que es de Maju, con quien compartí siente años en RSM. Te mando un beso Maju”, cerró para dar lugar al programa dedicado al 8 de marzo.

Este escenario se repitió en los distintos programas del canal. En Hay que ver, donde no estuvieron Denise Dumas ni ninguna de las panelistas, los varones del equipo -José María Listorti, “Pampito” Perello, Gaby Fernández y Martín Slawe- las reemplazaron y estuvieron solos al frente de la emisión.

LA NACION