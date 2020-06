Junto a su esposo y sus hijos, Pampita vivió un divertido momento en la cocina Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2020 • 16:51

Cuando comenzó la cuarentena por coronavirus , Pampita Ardohain decidió suspender la salida al aire de su programa, Pampita online , por NetTV , para cuidarse y cuidar a sus tres hijos, Benicio , Benjamín y Beltrán . A eso se dedicó en las últimas semanas. Según se pudo ver en sus stories de Instagram, la modelo se dedica a hacer todo tipo de actividades en familia, acompañada de su esposo Roberto García Moritán . En las últimas horas, por ejemplo, se animó a una receta de panqueques y publicó divertidos bloopers en sus redes sociales.

"¡Sí, probalo!", grita Pampita en un vivo que hizo desde su cuenta. "¡No, mamá, vas a romper la máquina!", le responde uno de sus hijos. En las imágenes, se puede ver tanto a Ardohain como a García Moritán cocinando juntos bajo la supervisión de los niños de la casa. Mientras él sostiene la fuente con la preparación de la masa, ella intenta que el contenido no se desborde por la panquequera eléctrica. En tanto, los hijos de la conductora opinan sobre su performance como cocinera.

En familia, Pampipta y García Moritán hicieron panqueques y grabaron divertidos videos que compartieron en Instagram

La cuarentena de Pampita Ardohain

Guillermo Ardohain , hermano de la modelo, habló con L os Ángeles de la mañana cuando comenzó el confinamiento y habló de los planes de la conductora. "Mi hermana estaba angustiada, y es normal que tenga miedo", dijo en comunicación con el programa que conduce Ángel De Brito en eltrece.

"Unos días antes de que se dictaminara la cuarentena obligatoria, ella decidió establecerse en su casa, quedarse ahí y que no haya más movimiento. De hecho, cuando tomó la decisión me dijo: 'Si querés, vení ahora o nunca'", relató el hermano de la modelo. Y agregó: "Yo todavía estaba con el ritmo de trabajo y opté por no ir. Al tener a los chicos, ella se quiere proteger un poco más", explicó.

Sobre cómo tomó la conductora la noticia sobre el contagio de uno de los tíos de García Moritán, Ardohain reveló: "Se preocupó, pero también sabía que no habían estado en contacto con él. Cuando te toca de cerca uno dice 'si llegó acá, puede estar entre nosotros'".