En fotos: de la complicidad de las hermanas Chaves en la presentación de Máxima a la salida en pareja de Julieta Poggio

Thelma Fardin y Nico Riera, felices y enamorados luego del estreno de Motorhome, en el teatro Metropolitan. Hace unos días, la actriz habló de cómo se involucró en un proyecto que en principio fue del ex Casi Ángeles. "Si bien el impulsor del proyecto fue Nico, y hasta armó el elenco y buscó el teatro, después pasó que yo me fui involucrando cada vez más y ahora, como los dos somos muy 'manija', estamos trabajando codo a codo por igual. Yo ya no puedo despegarme y decir: ‘Ah, no, aquí sólo participo como actriz´. Ahora somos un team", confesó

Gerardo Viercovich - LA NACION