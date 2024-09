En fotos: de las paradisíacas vacaciones de Gwyneth Paltrow al beso de Jeremy Allen White que huele a traición para Rosalía

Para la red carpet, la actriz y cantante eligió un diseño al tono y un make up al estilo de su personaje. Además de actuar, Gaga será la encargada de musicalizar esta secuela con su álbum Harlequin. “La gente me conoce por mi nombre artístico, Lady Gaga. Esa soy yo como intérprete, pero eso no es lo que trata esta película; estoy interpretando a un personaje. Así que trabajé mucho en la forma en que cantaba para que viniera de Lee y no de mí como intérprete”, le explicó a la revista Empire la ganadora del Oscar y el Grammy

BENJAMIN CREMEL - AFP