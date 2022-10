En fotos: del romance que retoma Sarah Jessica Parker a la salida de amigos motoqueros de Keanu Reeves

escuchar

Los famosos disfrutaron de la vida en pareja con espontáneas salidas en las que los paparazzi los han podido retratar en estos días. De Anya Taylor-Joy y Hugh Jackman a David y Victoria Beckham, las celebridades pasearon su amor en público. Sin embargo, hay quienes se mostraron más solitarios, aunque no menos entretenidos.

Otros rostros conocidos, por su parte, no han dejado de lado las jornadas laborales, como Sarah Jessica Parker, quien retomó su romance en la ficción junto a su coprotagonista en la serie And Just Like That , el actor Iván Hernández. En el set de la segunda temporada de la exitosa producción, que se lleva a cabo en Manhattan, la actriz se mostró radiante durante la filmación, a juzgar por las imágenes.

Sarah Jessica Parker e Iván Hernández, en el set de la segunda temporada de la serie And Just Like That Splash News/The Grosby Group

Sarah Jessica Parker lució unas sandalias de taco alto, a tono con su impresionante vestido color fucsia, en el rodaje de una escena de la serie And Just Like That Splash News/The Grosby Group

Con un look más descontracturado, Keanu Reeves fue visto por estos días junto a un grupo de amigos motociclistas dando un paseo por las calles de Malibú, en California, donde tuvo tiempo de tomarse un break de su ruta motoquera y disfrutar de una gaseosa y una charla al aire libre.

Keanu Reeves, a dos ruedas, paseando por las calles de Malibú, en California Backgrid/The Grosby Group

En Australia, Anya Taylor-Joy y su pareja Malcolm McRae pasearon de la mano mientras recorrían los suburbios del este de Sídney. La estrella de Gambito de dama lució un vestido con estampado floral que combinó con una campera de cuero y borcegos.

También muy enamorados se mostraron David y Victoria Beckham mientras se dirigían a cenar, en la ciudad de Nueva York. En tanto, el actor Hugh Jackman lució muy emocionado junto a su mujer, Deborra-Lee Furness, celebrando su cumpleaños número 54.

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae se mostraron muy enamorados caminando de la mano por los suburbios del este de Sidney, en Australia Splash News

Los paparazzi los captaron a David y Victoria Beckham rumbo a una cena en Nueva York Backgrid/The Grosby Group

Hugh Jackman sopló las velitas en un festejo junto a su mujer Deborra-Lee Furness en Nueva York Splash News/The Grosby Group

Por su parte, Dakota Johnson estuvo filmando una secuencia de acción junto a su coprotagonista, Sídney Sweeney, en una estación de subte neoyorquina durante el rodaje de la nueva película de Marvel Madame Web.

Dakota Johnson junto a su coprotagonista Sydney Sweeney filmando en Nueva York Backgrid/The Grosby Group

En Nueva York también fue vista la actriz Katie Holmes, que lució muy relajada -en jogging y zapatillas- disfrutando de una caminata. En tanto, su colega Ashton Kutcher no se quedó atrás y salió a correr en un bello atardecer en Los Ángeles.

La actriz Katie Holmes disfrutó de una caminata, en la ciudad de Nueva York Backgrid/The Grosby Group

Ashton Kutcher se mantiene en forma: el actor salió a correr en Los Ángeles REX Features/Shutterstock /The G

En Santa Mónica, el domingo por la noche, Adele cenó junto a Rich Paul en el restaurante italiano Giorgio Baldi. Para la ocasión, ambos optaron por un look bien informal.

Adele cenó junto a su novio Rich Paul en el restaurante italiano Giorgio Baldi, en Santa Mónica, el domingo por la noche Backgrid/The Grosby Group

