En La noche de Mirtha | Fernando Burlando habló de la condena a Juan Darthés en Brasil: “No lo abandoné”

El lunes 10 de junio, Juan Darthés fue condenado en Brasil a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin. Anoche, en la mesa de Mirtha Legrand, Fernando Burlando rompió el silencio, aseguró que no abandonó al actor, dijo que fue él quien le recomendó irse a Brasil y enfrentó las preguntas sin vueltas de la conductora.

El mediático abogado fue uno de los invitados del último programa de la Chiqui, y compartió la mesa con los periodistas Mariana Brey y Franco Mercuriali y el actor Arnaldo André. Cuando surgió el tema de la condena de Darthés, Burlando confirmó que al actor lo condenaron a seis años de prisión.” Sí, pero todavía falta”, asintió. “Hay un recorrido largo. Falta una apelación que está en esa misma instancia, donde intervienen dos jueces más. Todo esto es en Brasil. No interviene el estudio”, aclaró de inmediato.

Con el objetivo de clarificar que la sentencia aún no está firme, el letrado explicó que hay todavía dos instancias más: una en el tribunal superior, en San Pablo, y otra en el Tribunal Constitucional. “Todavía falta”, aclaró. Luego contó que se comunica de forma personal con el actor y que fue él, desde su estudio, quien le dijo que se vaya del país. “Le recomendamos que en Brasil iba a tener una justicia un poco menos envenenada de las influencias”, repasó.

Consultado sobre su trabajo para el actor, Burlando aclaró que no tuvo nada que ver con el juicio en Brasil. “Yo lo defendí a Juan inicialmente”, explicó. “¿Lo abandonó después usted?”, retrucó Legrand. “No, no lo abandoné. Normalmente no abandono a nadie. Estuve presente en muchas diligencias que se hicieron previa a la sentencia del juicio oral. Yo ahí sí estuve presente en algunas diligencias, que fue absuelto. Y ahora son todos los recursos que tramitan en Brasil. Ya ahí no podemos intervenir nosotros”, se excusó. “En realidad podría revalidar mi título allá”, hipotetizó de inmediato.

Luego de explicar por qué le recomendó a Darthés no presentarse ante la Justicia de Nicaragua y en cambio instalarse en Brasil -”veíamos que ahí están las peores cárceles del mundo”, aclaró-, Burlando se enfrentó a una de las preguntas más directas de la diva. “¿Fue una violación?”, disparó sin vueltas la conductora. “Bueno, el Tribunal habla ahora de un estupro”, contestó el letrado. “Él dice que fue consentido”, insistió Mirtha. “Yo no sé qué es lo que dice Juan”, respondió Burlando con una media sonrisa en la cara. “¿No lo leyó?”, se sorprendió Mirtha. “No. Yo vi otra cosa. Por eso le digo. En el juicio pasaron otras cuestiones. Obviamente hay un deber de sigilo, yo sí sé hasta qué límite puedo hablar. Pero lo que hablan ahora estos dos nuevos jueces es de una situación de estupro que no tiene nada que ver con un abuso sexual agravado, como se pretendía”, contestó.

Este lunes pasado, Juan Darthés fue condenado a seis años de prisión por la Justicia de Brasil en la causa por abuso sexual agravado contra Thelma Fardin. La información fue confirmada por fuentes de Amnistía Internacional Argentina a LA NACION. Darthés gozará de un régimen semiabierto, lo que significa que el exintegrante del elenco de Patito Feo podrá salir del penal durante el día pero deberá volver a prisión todas las noches y dormir en su respectiva celda.

“La justicia de Brasil declaró la culpabilidad del actor en el juicio por violación contra Thelma Fardin. Los jueces enviaron un claro mensaje de justicia. Firme paso en la lucha por los derechos de las víctimas de violencia sexual y de género”, reza la publicación que la ONG hizo en X, la red social antes conocida como Twitter. “Conforme a las modificaciones de la Ley Nº 12.015, de 2009, en el artículo 213 del Código Penal, ‘obligar a una persona mediante violencia o amenaza grave a tener relaciones carnales o a practicar o permitir que se practique con ella cualquier acto libidinoso’”, dice el fallo de segunda instancia que declaró culpable a Darthés.

La condena responde a la denuncia que la actriz hizo en Nicaragua, en 2018, por un hecho que habría ocurrido allí en 2009, durante una gira teatral de la tira Patito feo. En ese momento, Fardin tenía 16 años, y Darthés, 45.

