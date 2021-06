Enfurecida, Karina La Princesita arremetió contra el jurado de “La Academia”

Karina “La Princesita” tuvo una noche de furia. Su performance de disco no convenció al jurado y se llevó un 12 como puntuación. Molesta por las devoluciones, la cantante estalló en vivo y disparó contra los jueces, la producción y hasta el propio Marcelo Tinelli por tener que quedarse hasta el final para ver al resto de sus compañeros. Antes de abandonar el estudio, la participante explicó el motivo de su enojo y se cargó una nueva enemiga: Lourdes Sánchez, quién la defenestró en Twitter mientras ella estaba en el piso.

“A diferencia de todo el resto no soy falsa y se me nota. Acá hay mucha gente que puede fingir pero a mí no me estaría saliendo”, comentó Karina ante las cámaras de Los ángeles de la mañana. Y enseguida explicó las razones por las cuales se molestó, tras su baile: “Tuve una semana complicada. Mi nena perdió al abuelo (en referencia a la muerte del papá de El Polaco), yo al otro día perdí a mi tío y me siento mal. Venimos acá, nos rompemos (...) todo y de repente ves que a una pareja le dicen: ‘Se nota que ensayan’. ¿Quieren que vengamos y pasemos el parte de que todos ensayamos doble turno, tres horas por día?”, lanzó furiosa.

Si bien ella estuvo del otro lado del estrado, la intérprete de cumbia dio a entender que en el certamen está todo arreglado. “Depende de quién quieren que gane y ese es a quien inflan o no. (...) El esfuerzo es el mismo para todos y algunos se lo valoran y a otros no. Hay cosas que son un loco y no las dicen”, arremetió.

“Yo soy una artista y yo misma soy autoexigente. Marcame qué salió mal así lo aprendo, pero cuando dicen pelotudeces para el show me da bronca. Estoy re caliente y eso que fui jurado. A mí me gusta que sean respetuosos, que acepten las devoluciones bien pero siempre y cuando sean con criterio y no porque queremos hacer un show. A mí me gusta la justicia. Después ves que a otros no le dicen lo mismo. Todos nos rompemos el traste de la misma manera, todos dejamos a nuestra familia, todos venimos a ensayar a pesar de haber perdido un familiar. Que valoren el laburo de uno y otros no, no. (...) Un loco, no” , repitió indignada.

Tras asegurar que no piensa renunciar, Karina reveló que por momentos se arrepiente de haber aceptado estar en “La Academia”: “No me sentí a gusto. Me pasan mil cosas por la cabeza y digo: ‘jodete Karina. Si te gusta el durazno, aguantátela’. ‘Tenías mil posibilidades de estar mejor y estás acá, aguantátela’. Me quedo porque tengo amor y respeto por el laburo de mis compañeros”, indicó.

Lourdes Sánchez: ¿su nueva enemiga?

Mientras ella discutía en vivo con el jurado, Lourdes Sánchez opinaba al respecto desde Twitter. “Vas al duelo cuando sos un loco bailando, no porque ‘te toca’”, decía el primero de sus posteos. Tras verlos, La Princesita no dudo en contestarle: “Lo que diga Sánchez me da lo mismo porque ella es muy cocorita por Twitter y cuando viene acá no es tan valiente... Tendría una lista extensa para hablar de ella, pero pobre, me da cosa”, señaló con cierta ironía.

Vas al duelo cuando sos un loco bailando no porque “te toca” — Lourdes Sánchez (@lourdesanchezok) June 30, 2021

“No hay que tomar antes de bailar”, fue el segundo tuit que despertó la furia de la participante. “Podría darle mil consejos a Lourdes pero no me dan ganas porque es una persona que me da sinceramente lo mismo. No tomé nada, pero ponele que tengo ganas de tomar, ¿a ella qué le importa? No me genera interés lo que diga, mira que la respeto, pero, pobre, me da cosa”, expresó restándole importancia a los dichos de la bailarina.

No hay q tomar antes de bailar — Lourdes Sánchez (@lourdesanchezok) June 30, 2021

E inmediatamente desmintió que haya bailado en estado de ebriedad. “Yo tengo sangre en las venas y si me caliento es porque me caliento no porque tomo o no tomo, que ese planteo se lo hagan a un borracho. Yo soy una mina que vengo, que trabajo y sinceramente lo que diga Lourdes me lo paso por cualquier lado. Igual no es la primera vez que dice algo de mí, no me interesa”, aclaró.

La palabra de Ángel De Brito

Tras ver la nota, el conductor de LAM (que fue el dueño de “Fue un loco”, una de las frases que tanto molestaron a la artista) opinó: “Karina cae en todos los enojos típicos del programa. Cuando se enojan les da todo lo mismo, son despectivos con las personas que opinan, en este caso con Lourdes que está formada para el baile y eso es indiscutible”.

“Si no les importa, si les resbala todo, si tenía mil opciones mejores; ¿qué hace ahí? Si ella es tan grosa, ¿qué hace ahí? ‘No voy a renunciar por amor a mis compañeros’, ¿de qué habla? Hablemos en serio. Le gusta estar en la tele, le gusta esto”, disparó molesto.

Al parecer, la participante se dio cuenta de su mala noche y, esta mañana, reconoció su desubicada actitud vía Twitter. Ante el comentario del jurado, que la tildó de “soberbia”, “mal educada” y “despectiva con sus compañeros”, Karina expresó: “Es verdad”. ¿Será genuino o una nueva ironía de la cantante?

LA NACION