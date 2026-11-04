Es hija de una estrella de Hollywood y una argentina, busca su camino en la moda y brilló en la alfombra roja

Esta vez, a Matt Damon le tocó compartir el protagonismo. El lunes, el actor llegó a los premios CFDA acompañado por Isabella, su hija de 20 años, que atrajo los flashes con un vestido largo de calados y flecos. La joven, que empieza a hacerse un lugar en el mundo de la moda, aprovechó la oportunidad para mostrar su estilo, pocos meses después de firmar con una de las agencias de modelos más reconocidas de la industria.

Entre risas, Matt Damon e Isabella mostraron su complicidad en la alfombra roja de los premios CFDA Evan Agostini - Invision

Isabella eligió un vestido plateado de Luar con calados y flecos; su padre, un diseño de Ralph Lauren Evan Agostini - Invision

Hija del actor y de la argentina Luciana Barroso, Isabella posó junto a él en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, donde se celebró la ceremonia del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos. Durante una charla con People, ambos mostraron su complicidad y, entre bromas sobre los consejos que intercambian, el actor expresó el orgullo que siente por ella.

Un vestido con flecos y una carrera en marcha

Para la ocasión, Isabella eligió un diseño en color plata de Luar de la colección primavera-verano 2027. El vestido, de silueta al cuerpo y largo hasta el piso, se destacó por su entramado geométrico de calados y los extensos flecos que aportaban movimiento al conjunto.

Damon, por su parte, llevó un esmoquin cruzado de Ralph Lauren Purple Label con un suéter negro de cuello alto. Su participación en la gala incluyó, además, una tarea sobre el escenario: entregar el premio al diseñador de indumentaria masculina estadounidense del año.

Isabella Damon y sus primeros pasos como modelo

La aparición de Isabella en una de las noches más importantes de la industria llega mientras empieza a construir su recorrido profesional. Según informó People en agosto, la joven firmó con IMG Models y forma parte de su división de Nueva York. En esa agencia también están representadas Iris Law, hija de Jude Law y Sadie Frost, y Kai Schreiber, hija de Naomi Watts y Liev Schreiber, además de figuras como Claudia Schiffer.

La moda convive, por ahora, con su formación universitaria: Isabella ingresó a la Universidad de Nueva York en 2024. Sus primeras experiencias frente a cámara también tuvieron un componente familiar: en marzo realizó una sesión de fotos con su hermana mayor, Alexia, quien trabaja como fotógrafa y videógrafa.

Los consejos y el orgullo de Matt Damon

Mientras avanza con su carrera universitaria, Isabella Damon trabaja como modelo

Durante la entrevista con People en la alfombra roja, padre e hija dejaron ver su sentido del humor. Consultado sobre los consejos que intercambian, el actor reconoció, divertido, que a los dos les cuesta responder las preguntas con seriedad. Isabella aprovechó para señalar que ella lleva mucho tiempo orientándolo, algo que él aceptó entre risas.

Después de las bromas, Damon habló con orgullo sobre su hija. “Es una joven maravillosa, maravillosa, y no le doy consejos desde la preocupación por ella”, aseguró. También explicó que lo entusiasma ver qué hará con su vida.

Isabella es la mayor de las tres hijas que tuvieron Damon y Barroso, quienes se conocieron en Miami en 2003 y se casaron en 2005. Después llegaron Gia y Stella. La familia se completa con Alexia, hija de una relación anterior de Luciana, a quien el actor acompañó desde pequeña.

Isabella, Gia, Alexia, Luciana Barroso y Matt Damon este año durante la alfombra roja de la película Animals Fernando Llano - AP

El vínculo de Isabella con la Argentina viene por parte de su mamá, oriunda de Salta. Durante años, Barroso mantuvo un perfil discreto mientras acompañaba la carrera de su marido; más recientemente, también comenzó a ganar espacio como productora. Ahora Isabella suma sus primeros trabajos como modelo a los proyectos de una familia cada vez más vinculada con el mundo del entretenimiento.