“Estaba perdiendo las interacciones de la vida real”. Ed Sheeran y una revelación sorprendente

En una nota en el ciclo Therapuss with Jack Shane, Ed Sheeran sorprendió cuando reveló que no tiene teléfono celular desde hace casi una década y detalló los motivos por los que decidió renunciar al uso de ese dispositivo. Todo comenzó cuando el músico le quiso dar a su anfitrión no su número de teléfono, sino su casilla de mail, y Shane no pudo más que sorprenderse. De ese modo, Ed le explicó que desechó su celular en diciembre de 2015, en parte a raíz de la enorme cantidad de contactos que almacenaba, y detalló: “Creo que tenía el mismo número desde los quince años, y luego me hice famoso y tenía unos diez mil números agendados. Entonces constantemente tenía gente que no dejaba de mensajearme y estaba todo el tiempo en contacto con un montón de personas”.

Ed Sheeran junto a uno de sus gatos

El músico explicó que perdía demasiado tiempo respondiendo mensajes, y que eso lo motivó a renunciar al uso de celular y subrayó que sentía que “con los teléfonos, todo el mundo espera que le contestes, y si no lo hacés, es grosero”. Y más adelante aseguró al respecto: “A veces simplemente no tenés puesta tu energía en responder, quizá estás ocupado o con algo más, hasta que respondés, y luego te responden a vos y de golpe estás en cuarenta conversaciones al mismo tiempo”.

Ed Sheeran John Minchillo - AP

Por último, y ante la sorprendida mirada de su interlocutor, Sheeran concluyó: “Simplemente estaba perdiendo las interacciones de la vida real, así que tiré mi celular, me conseguí una Tablet, moví todo a mi dirección de mail, y me dedico a contestar todo una vez por semana. Tengo una hora para esa tarea los jueves o viernes. Usualmente me siento en el auto, arraso con todos los mails, me pongo al día, hablo con quien tengo que hablar y listo. Si salía a cenar con mi esposa, y si ella iba al baño, yo usaba ese tiempo para ver mi celular y meterme en Instagram. Pero cuando estás sentado haciendo nada, ahí es cuando pienso en una letra o una melodía. El aburrimiento es lo que pone a alguien a pensar en un teléfono”.

Una tumba en el jardín

Ed Sheeran

A principios de 2022 trascendió la noticia de que Ed Sheeran comenzó un proyecto bastante inusual en el patio de su casa de Framlingham, Suffolk. La propiedad, en la cual el cantante reside con su esposa Cherry Seaborn y sus dos hijas, tiene un lago, un bosque, un pub con cine y estudio de grabación, entre otras comodidades. Sin embargo, decidió sumarle algo más. ¿De qué se trató la nueva “ampliación” que decidió llevar a cabo? De nada menos que una capilla con una cripta adentro, más precisamente con una “zona de entierro debajo (penetración a través de la losa)”, de acuerdo a los planos del proyecto. Esto no pasó inadvertido para sus fans.

El músico tuvo varios impedimentos para llevar adelante este proyecto, incluso sus vecinos argumentaron que ya había varias capillas en la zona. Finalmente, en 2019 consiguió la aprobación de la East Suffolk Council para construir un “sitio privado de retiro para la contemplación y la oración” y el proyecto se concretó en agosto del 2023.

Ed Sheeran construyó en su casa una capilla con una tumba Instagram @teddysphotos

Según consignó The Daily Mail, la capilla -que tiene forma de barco- cuenta con un altar, bancos, espacio para 24 personas y una cripta de alrededor de 3 por 2 metros, lo que determinaría un espacio para que entren dos cuerpos. Además, la construcción cuenta con una torre a la cual se accede mediante una escalera caracol.

Así es la capilla que construyó Ed Sheeran en su casa (Foto: X)

Con respecto a qué lo motivó a poner en marcha esa construcción, el sostuvo: “Yo no diría que es una cripta. Es un agujero que se cava en el suelo con un poco de piedra encima, así que cuando llegue el día y muera, puedo entrar allí”. Además, aseguró que “la gente piensa que es muy raro y muy morboso, pero tuvo amigos que murieron y no tenían testamento y nadie sabía qué hacer”. De esta manera, Ed Sheeran dejó en claro que su deseo de tener su propia capilla con una tumba vino de la mano de que, cuando llegue su hora, pueda descansar en el lugar que tanto amaba y que sus seres queridos puedan visitarlo allí.

