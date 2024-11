Eva De Dominici y los motivos de su visita al hotel en el que está alojado Lenny Kravitz: “Lo conoce hace varios años”

La actriz Eva De Dominici, radicada desde hace años en los Estados Unidos, se encuentra en la Argentina por motivos laborales. Sin embargo, anoche trascendió que la artista visitó a Lenny Kravitz en su hotel y una marea de especulaciones en torno a un posible romance no tardaron en llegar.

Tras los rumores, la agencia de prensa que representa a la protagonista de series como La fragilidad de los cuerpos y The Cleaning Lady emitió un comunicado que se encarga de esclarecer los verdaderos motivos del encuentro y desmentir “conjeturas infundadas”.

Eva De Dominici está en la Argentina filmando una película de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat

“Lamentamos tener que salir a dar explicaciones sobre la vida ‘personal’ de nuestra representada Eva De Dominici, pero nos vemos en la obligación de hacerles saber que Eva conoce hace varios años al cantante Lenny Kravitz dada la estrecha relación personal que tiene su novio Eduardo Cruz con el cantante ”, inicia el texto difundido este viernes al mediodía.

“Eva se encuentra por unos días filmando en Argentina una película de Cohn/Duprat, protagonizada por Guillermo Francella”, suma, en referencia al film Homo Argentum, que está en pleno proceso de rodaje. “Si bien no pudo acompañar a Lenny en su concierto por estar con jornadas nocturnas de grabación, fue invitada el martes a la casa del promotor de Lenny Kravitz y luego al hotel en el que se aloja la banda, para celebrar el cumpleaños de la hija de Craig Cross, guitarrista de la banda ”.

“Solo queremos aclarar esto ya que Eva está viviendo un excelente momento laboral y no nos gustaría que se vea empañado por conjeturas infundadas ”, cerró el escrito de los agentes de prensa de la actriz.

El inicio de los rumores

Eva de Dominici está en pareja desde hace varios años con Eduardo Cruz, productor musical y hermano de la actriz Penélope Cruz. Ambos conviven en los Estados Unidos y tienen un hijo en común, Cairo, de 4 años.

Las versiones sobre un supuesto romance entre la actriz argentina y el intérprete de “Again” comenzaron luego de que el periodista Juan Etchegoyen contara en Desayuno Americano (América TV), que Kravitz se había retirado con De Dominici después del primer show que brindó, el miércoles por la noche, en el Movistar Arena. “Ella llegó a Argentina hace unos días y se enteró de que él estaba en el país. Pese a sus compromisos, parece que es posible que cancele algunos planes para verlo”, detalló.

Los agentes de Eva De Dominici aclararon que "la actriz fue al hotel a celebrar el cumpleaños de la hija de Craig Cross", integrante de la banda de Kravitz @dedominicieva

Más adelante, compartió los detalles del supuesto encuentro: “Ellos se juntaron en la casa de un famoso, acá en Palermo. No querían mostrarse en público a los besos. Me hablan de encuentros dentro de esa casa, medio escondidos. Pero el tema es que alguien los vio”. Asimismo, Etchegoyen explicó por qué todos los presentes asumieron que pasaron la noche juntos. “Me cuentan que él a las dos de la mañana le dice al representante ‘yo me voy al hotel’ y ella, justo en el mismo momento, dice que se va a su casa”, aseguró.

Ahora, tras el comunicado, se revelaron los verdaderos motivos que trajeron a la ex Patito Feo al país: es parte del elenco del ambiocioso proyecto que Cohn y Duprat se encuntran filmando, con Francella como protagonista. Hace tan solo una semana, la actriz asistió a la avant-premiere de The Uninvited, su más reciente película, junto a su marido. En la alfombra roja del Egyptian Theatre, de Dominici posó junto a Cruz con un espectacular vestido de Zuhair Murad y celebró el lanzamiento del film que protagoniza junto a un elenco de primer nivel integrado por Pedro Pascal, Walton Goggins y Elizabeth Reaser.

Eva de Dominici junto a su esposo Eduardo Cruz y su hijo Cairo @dedominicieva

Tal como mostró en su cuenta de Instagram, la actriz está en uno de sus mejores momentos laborales. A la salida del estreno, que fue en pleno Hollywood, firmó cientos de autógrafos para los fanáticos que esperaron horas por su llegada. Como si todo esto fuera poco, también tiene programado para el año que viene otro film en Estados Unidos, para el que tuvo que teñirse el pelo y someterse a una estricta dieta para bajar de peso.

