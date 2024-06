Eva Longoria reveló que sigue en contacto con sus compañeras de Amas de casas desesperadas, menos con una de ellas

Escuchar

A lo largo de los años, las especulaciones de una mala relación entre Eva Longoria y Teri Hatcher, dos de las protagonistas de Amas de casa desesperadas, inundaron los medios. A pesar de que ninguna de las dos habló mal de la otra, unas declaraciones de la latina del elenco aumentaron los rumores de que las mujeres siempre han tenido sus roces.

En los últimos días, durante una entrevista con el medio inglés Daily Mail, se le preguntó a Longoria si seguía en contacto con sus excompañeras de serie. “ Hablo con Felicity [Huffman] todo el tiempo. Hablo mucho con Marcia [Cross], pero probablemente con quien más hablo es con Ricardo [Chavira], mi marido, y con Jesse [Metcalfe, el jardinero que se convertía en amante de su personaje] ”, respondió la actriz que componía a Gabrielle Solís en la ficción.

La estrella de 49 años no nombró a Hatcher, de 59, durante la charla. También omitió a Nicollette Sheridan, que solo protagonizó las cinco primeras temporadas de la serie de ABC. Sin embargo, Longoria ha insinuado una enemistad con Hatcher en el pasado, alegando en 2019 que había sido “acosada” por un no identificado compañero de trabajo .

En 2018, en una entrevista realizada en el programa de Jimmy Kimmel, la estrella se refirió a los históricos rumores de fricción que ella y sus compañeras tenían con Hatcher. Todo comenzó cuando Longoria contó que iba a recibir una estrella con su nombre en el popular Paseo de la fama de Los Angeles, y que a la ceremonia iban a asistir Marcia Cross y Felicity Huffman: “ Nosotras seguimos siendo muy amigas ”. En ese momento, Kimmel no dudó en preguntarle: “¿Todas ustedes?”, y la actriz rápidamente dijo: “No. Pero el 99% de nosotras sí lo seguimos siendo ”.

Según los rumores, quien interpretaba a Susan Mayer tenía excesos de divismo en el set de rodaje, no solo porque cobraba un salario mayor al de sus coprotagonistas, sino también porque exigía más participación en los episodios. Incluso Nicollette Sheridan terminó siendo separada del elenco luego de una serie de enfrentamientos con ella.

Durante 2023, Patty Lin, una de las responsables de los guiones de la primera temporada contó en su libro End Credits: How I Broke Up With Hollywood, que fue Hatcher quien contribuía a generar un ambiente frío en el set. “Los escritores no éramos excluidos del set, pero no éramos exactamente bienvenidos”, comenzó relatando. Y disparó: “Por lo general, solo veíamos al elenco en las lecturas de guion, donde nos sentábamos en silencio en la parte de atrás y tratábamos de no hacer contacto visual con Teri Hatcher ”.

Marc Cherry, el creador del ciclo, escribió en 2019 una carta de apoyo Huffman, quien en ese momento estaba esperando sentencia por el sonado escándalo de las estafas en las admisiones a la universidad, y allí indicó que la actriz fue cortés con una “gran estrella” que mostraba “grandes problemas de comportamiento” en el “elenco de Amas de casa desesperadas”.

“ Todos hicieron lo posible por llevarse bien con esta mujer durante el transcurso del programa. Pero era imposible ”, escribió el showrunner, sin nombrar a Hatcher, pero sumándose así a la ola de rumores que indican que la actriz se convirtió en un ser intratable dentro del set. “Y las cosas fueron de mal en peor. Felicity todavía insistía en decirle ‘Buenos días’ a esta actriz, aunque sabía que no obtendría respuesta. Me enteré de esto y le pregunté a Felicity al respecto”, siguió revelando. Y, sin filtro, explicó: “Esa mujer estaba decidida a ser grosera”.

Amas de casa desesperadas se emitió desde 2004 a 2012 y fue un verdadero boom televisivo. La comedia dramática seguía la vida de un grupo de mujeres adineradas de un barrio norteamericano, las cuales pasaban sus días batallando entre la crianza de sus hijos y las apariencias que tenían que sostener frente al mundo

