Evangelina Anderson y Martín Demichelis: un flechazo, una broma, mil mudanzas y el rumor de separación ella desmiente

La noticia del romance entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis copó los medios durante los últimos días de diciembre de 2007. En ese entonces, él era una de las figuras de la selección argentina de fútbol y jugaba en el Bayern Munich. Ella, por su parte, había brillado en Bailando por un sueño y su nombre encabezaba una de las marquesinas teatrales de la temporada cordobesa. Lo que en ese momento se tildó como una típica relación de verano, terminó en un amor sólido y compañero, una familia unida y una aventura que los llevó a recorrer, hasta ahora, 16 años juntos.

“Todo comenzó de una manera increíble”, le contó en 2008 un Demichelis veinteañero y de pelo largo a Susana Giménez. El defensor había sido invitado al programa de la diva junto a Evangelina. Allí recordó que mientras estaba de vacaciones en Córdoba, su provincia natal, decidió ir al teatro a ver a Anderson con la firme intención de conocerla. “¿Vos ya le habías echado el ojo?”, le preguntó Susana. “Es imposible no verla a Eva”, respondió él y siguió con el relato. “Fui a ver la obra de teatro, me quedé deslumbrado y aprovechando la situación un gran amigo que estaba conmigo empezó a mensajearme de un teléfono desconocido haciéndose pasar por ella”, reveló.

Luego de tres días de creer que había estado intercambiando palabras con la bailarina, Demichelis coincidió en un lugar con la mujer que lo había flechado. “Me acerqué a hablar con ella convencido de que los mensajes eran suyos”, aseguró. “Yo no entendía nada. Pensé, ¿qué le pasa?”, recordó ella. De inmediato, el ex DT de River se reconoció tímido y aclaró que el chiste de su amigo en realidad lo ayudó a romper el hielo. Evangelina se convirtió siete años después en su esposa ante la ley.

Cuando el año 2008 estaba por terminar y Evangelina era una de las firmes candidatas a ganar el programa Bailando por un sueño, uno de los más vistos de la TV local en ese momento, dejó todo y se mudó a Alemania para acompañar a su amor, en ese momento jugador del Bayern Munich. Pero no fue sola: ya estaba embarazada del primer hijo de la pareja, Bastian, quien nació en la capital bávara el 3 de mayo de 2009. Poco más de un año después se mudaron a Marbella, luego pasaron una temporada en Manchester, regresaron a España, donde el 24 de enero de 2013 nació Lola, y el 21 de febrero de 2017 llegó al mundo Emma.

El paso de la pareja a la formalidad legal llegó en 2015. Evi y Demi, como se suelen llamar entre ellos de forma cariñosa, pensaron en un trámite simple y un festejo alejado de las grandes celebraciones que suelen protagonizar los jugadores de fútbol y las figuras del espectáculo. Con Bastian -de seis años en ese momento- y Lola -de dos- como testigos principales, la pareja pasó por el registro civil el 10 de julio. Al día siguiente ofrecieron un íntimo evento en Pilar para 80 personas, donde ella pudo lucir un vestido blanco de novia y él, en cambio, optó por una camisa celeste, un saco largo color camel, pantalón blanco y zapatos en juego con el abrigo. La luna de miel, confesó ella, fue en Marbella, con sus amigos europeos.

Un largo paréntesis por amor

Martín Demichelis y Evangelina Anderson llevan 16 años juntos

Si bien nunca se arrepintió de radicarse en el Viejo Continente, a Evangelina le costó su desembarco en Alemania. “Al principio fue difícil porque soy muy familiera. No conocía a nadie y mi marido jugaba tres campeonatos y concentraba uno o dos días antes, así que lo veía muy poco. Yo era independiente económicamente y me cambió muchísimo pasar a depender de alguien. Eso sumado a las diferencias culturales y de idioma. Creía que por haber estudiado diez años de inglés no iba a tener problemas para relacionarme, pero había mucha gente que no hablaba ese idioma”, recordó la bailarina en una entrevista con la revista ¡HOLA! Argentina.

Lo que llevó a la familia a mudarse de país fue un acto de amor. “Mi marido decidió dejar Alemania para que yo estuviera mejor, y nos mudamos a España. Ahí hice un clic en mi cabeza. Dije: ´Dios me da esta oportunidad de aprender idiomas, conocer culturas y costumbres diferentes. Es algo maravilloso y soy una bendecida, tengo que aprovechar esto´. A partir de ahí estudié mucho, hice cursos de oratoria, me perfeccioné en diversas disciplinas artísticas. Me recibí de maestra de Inglés en Inglaterra y de profesora de yoga en Alemania. Le saqué jugo a la vida y me hice amigos por todos lados”, recordó Anderson. La vida la llevó a vivir en Alemania un tiempo más antes de volver a su país natal gracias a una oferta de River que Demichelis no pudo rechazar.

La vuelta y una nueva oportunidad

Evangelina Anderson junto a su marido Martín Demichelis y sus tres hijos: Bastian, Lola y Emma (Crédito: Instagram/@EvangelinaAnderson)

El 2022 terminó para la familia Demichelis-Anderson con una nueva y movilizante mudanza: Evangelina y sus tres hijos se trasladaron a Buenos Aires para acompañar a Martín en su nueva etapa profesional como director técnico de River Plate. “Fue una decisión tomada en familia. A mí me daban miedo muchas cosas de volver, sobre todo la inseguridad. Después, viviendo acá lamentablemente te acostumbrás”, contó Eva en una charla íntima con ¡HOLA!. “Cuando uno vive lejos, tus amigos se convierten en tu familia, y para mí era muy fuerte dejar todo eso. Tampoco fue un no rotundo de mi parte, jamás le iba a pinchar a Martín su sueño de estar en River. Me fui por amor sin dudarlo y volví por amor”, reveló.

El viaje de regreso fue largo. Además del impacto emocional, Eva tuvo que lidiar con la mudanza y con los múltiples trámites que implica trasladar de un continente a otro a toda una familia. “Martín viajó primero y yo me quedé allá con todo. Tuve que armar las valijas, organizar las cosas de la escuela de los chicos, las despedidas de cada uno con sus grupos de amigos, trámites y más. Una semana después, traje a los chicos y a tres de mis perros, pasamos las fiestas en Argentina y volví a Alemania los primeros días de enero para seguir con la mudanza, que me llevó un mes más. Nuestra casa era de tres pisos: teníamos un montón de muebles que mandé en barco”, recordó Evangelina.

Destino con color azteca

La estancia de los Demichelis en Argentina duró casi dos años: tras su salida de River, el DT fue contratado por el equipo mexicano Monterrey, conocido popularmente como Rayados. La experiencia de la familia en su vuelta al país tuvo de todo: vivieron grandes alegrías como los campeonatos que el DT logró con River -la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024-, el regreso de Anderson a la TV de la mano de Guido Kaczka y Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) y el desembarco de Bastian en las divisiones inferiores del club millonario. También enfrentaron momentos difíciles, sobre todo por las críticas y el cuestionamiento de los hinchas por los malos resultados del último tiempo.

Rumores y desmentidas

El posteo de Evangelina Anderson tras los rumores de que estaba separada de Martín Demichelis (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Ayer, Angel de Brito y Yanina Latorre aseguraron en LAM que, producto de una infidelidad, Anderson y Demichelis se habían separado. De inmediato, y como ya lo hizo en varias oportunidades, la bailarina salió a negar la información. “No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero, teniendo un hijo en Argentina, hay un límite”, escribió en su cuenta de Instagram en una historia que eligió ilustrar con su mano entrelazada a la de su marido. Y no dijo más.

De lo que sí suele hablar tanto en sus redes como con la prensa es del amor que siente por su esposo y de la hermosa familia que supieron formar. “Él es muy buen papá, eso me encanta y me sigue enamorando. También, los valores que tiene y les inculca a los chicos, como la lealtad y la honestidad. Nosotros tenemos un proyecto en común, que es nuestra familia, y lo seguimos construyendo día a día con mucho amor y unidad. Somos muy parecidos, tenemos las ideas claras y somos maduros emocionalmente”, confesó Eva hace poco cuando le preguntaron qué la seguía enamorando de Demichelis. Él, en tanto, siempre la menciona como su gran sostén. Hoy están en México, juntos, a punto de afrontar una nueva aventura.

LA NACION