Extraña costumbre: Penélope Cruz contó que come puñados de sal cuando filma y explicó la razón

En plena promoción del flamante film de espías Agente 355 -que se estrena el próximo jueves en salas de nuestro país-, la actriz Penélope Cruz compartió el motivo por el cual come puñados de sal en los rodajes, luego de que saliera a la luz que su compañera en la película de Simon Kinberg, Jessica Chastain, la viera haciéndolo en el set y se sorprendiera.

“Mi cardiólogo me dijo que lo hiciera porque tengo la presión muy baja, pero tiene que ser el tipo de sal apropiada”, reveló la ganadora del Oscar en el programa de James Corden, The Late Late Show with James Corden.

Esta no es la primera vez que Cruz habla sobre su alimentación y cuidados. En otra ocasión declaró que no consume alcohol y que su dieta consiste en frutas y verduras. “Intento evitar los lácteos y el azúcar, y no puedo comer gluten porque tengo una gran intolerancia”, le contaba a la publicación InStyle. “Además, tomo litros de agua, algo que no hacía antes”, apuntaba.

“Me contabas de diferentes clases de curas medicinales y cosas por el estilo y yo pensaba: ‘Uy, es una de esas...”, contó Chastain entre risas. “Aunque está muy saludable”, remarcó la actriz de Escenas de un matrimonio.

El vínculo de Penélope Cruz con las redes sociales

Penélope Cruz habló de la extraña relación que tiene con las redes Gerard Julien - AFP

El mes pasado, Penélope, en diálogo con el programa estadounidense de CBS, Sunday Morning, contó que mantiene una “extraña” relación con las redes y se explayó al respecto: “Las utilizo muy poco y de una manera muy cuidadosa”, aseveró la actriz, cuya cuenta de Instagram, que tiene casi seis millones de seguidores, está dedicada estrictamente a su vida profesional.

“Hay algo que no tiene sentido y está afectando especialmente a las generaciones más jóvenes. Me siento muy mal por los que son adolescentes ahora. Es como si el mundo estuviera haciendo algún tipo de experimento con ellos. ‘ Oh, veamos, ¿qué sucede si expones a un niño de 12 años a tanta tecnología?’”, reflexionó.

Por lo tanto, el tópico se convirtió en un tema de debate familiar. Tanto ella como su pareja, Javier Bardem, buscan que sus hijos, Leo, de 10 años, y Luna, de 8, usen celulares cuando cumplan 16 años y se abran redes sociales a esa edad o “cuando sean mucho más grandes”. De acuerdo a lo que explicó la actriz, es “muy dura” con la tecnología y actúa en consecuencia. “Creo que esto es proteger la salud mental, pero parezco ser parte de una minoría”, expresó, y aclaró que sí deja que sus hijos consuman films. “¿Cómo no voy a dejar que vean películas? Me han dado momentos increíbles de felicidad desde que era una niña”, remarcó.

Penélope Cruz y sus hijos, Luna y Leo, en Italia durante el 2021 Grosby Group - Backgrid UK/The Grosby Group