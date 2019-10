Fabián Cubero y su pelea eterna con su ex Nicole Neumann Fuente: Archivo

4 de octubre de 2019 • 15:59

Tras la nota que Nicole Neumann dio esta semana a una conocida revista semanal, Fabián Cubero volvió a hablar de la eterna guerra entre ellos. "¿Cómo tomaste la tapa de tu ex en Gente?", disparó el cronista de Intrusos. "Sin ninguna importancia. Estoy enfocado en otra cosa, me tiene sin cuidado lo que pueda declarar", contestó el jugador de Vélez Sarfield quitándole importancia al tema.

Luego se refirió a los dichos de su ex de que "él sólo quiere la foto familiar" y ella es un estorbo en su vida. "Es la madre de mis hijas, no es un estorbo. Uno siempre se imagina consolidar una linda familia, en este caso con Mica, pero siempre pasa algo nuevo. Fijate que siempre me vienen a buscar por cosas que dice ella, no yo", explicó Cubero.

Una vez más, el novio de Mica Viciconte se refirió al permiso de viaje revocado que, semanas atrás, desató la ira de Neumann al no poder viajar con sus hijas a Uruguay. "En el convenio había varios puntos a modificar y ella y su abogada cancelaron la firma (...) De mi lado no hay guerra, estamos tratando de finiquitar esos puntos. Pedí un permiso mutuo para que los dos podamos sacar a las nenas del país", aseguró.

Y cansado del tema y de las acusaciones en su contra, agregó: "Yo jamás extorsionaría a nadie, no lo llevo en mi sangre. Es un tema que prefiero no hablar demasiado, prefiero seguir con mi vida tranquilo".