La cantante aseguró que ni Charly Gacía, ni Fito Páez, ni Luis Alberto Spinetta eran machistas, pero sí los productores y ciertos periodistas

Nadie lo duda. Fabiana Cantilo es una de las mujeres más importantes del rock nacional. Sin embargo, hacerle un lugar en ese universo gobernado por hombres le costó mucho esfuerzo. En una entrevista radial, la cantante explicó que quienes ofrecieron mayor resistencia a que artristas mujeres como ella, Celeste Carballo, Hilda Lizarazu o Claudia Puyó comenzaran a ocupar un espacio en la industria no fueron sus colegas varones sino ciertos conductores como Mario Pergolini.

"Me considero una mujer empoderada en este momento, pero no es machista el mundo del rock. Los que eran machistas eran ciertos periodistas en los años noventa", comenzó explicando en diálogo con Catalina Dlugi, en el programa Agarrate Catalina.

Luego, precisó: "Pero ninguno de mis amigos, ni Charly García, ni Fito Páez ni Luis Alberto Spinetta fueron ni son machistas. Son hombres, como todos los hombres; algunos muy mujeriegos pero no machistas. Los machistas son los que te dan con un caño por ser mujer".

Entonces, disparó concretamente contra Mario Pergolini: "Con él me pasó eso, y por su culpa se burlaron de mí por años. Todo empezó cuando saqué De qué se ríen, el primer disco en el que todos los temas eran míos y que saqué de manera independiente", aseguró.

"Pergolini no me ponía nunca en la Rock & Pop, a pesar de que Daniel Grinbank diga que lo contrario", explicó. Además, apuntó que durante su carrera, se enfrentó a otros personajes que no le hicieron las cosas fáciles: "Tuve que luchar contra los productores, pero no me daba cuenta de que luchaba. Charly, Fito y Spinetta me apoyaron mucho", rememoró.

Con respecto a la poca cantidad de mujeres que se ven en el mundo del rock, con respecto a la cantidad de hombres, explicó que es un fenómeno que se repite en toda América latina. "En la Argentina, justamente hay más. Pero para que se las pueda ver y conocer más, junto a Celsa Mel Gowland estoy apoyando la ley de cupos, que busca que, por contrato, se establezca la presencia de mujeres en los festivales".