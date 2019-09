Facundo Ambrosioni rompió el silencio sobre More Rial: "Estamos bien"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2019 • 12:42

El ex novio de Morena Rial, Facundo Ambrosioni, habló sobre la relación con la madre de su hijo y la situación legal que enfrenta por violencia de género luego de una polémica separación.

Desde el 9 de septiembre, en el cual se cruzaron para resolver sus problemas frente a la Justicia, Morena comenzó a compartir mensajes en sus redes que daban a entender una posible reconciliación. "Me quedo contigo porque aún en nuestros malos ratos sigues siendo lo mejor que pudo pasarme. Te amo mucho", escribió la hija de Jorge Rial.

"Estamos bien", declaró Ambrosioni al portal DiarioShow.com cuando se le consultó sobre la relación que tiene con su ex pareja. Por su parte, el abogado del futbolista Federico Albano aseguró que Facundo "arregla con Morena los días que lo ve y está cumpliendo con la cuota alimentaria".

En los últimos días hubo otros indicios de que podrían haber recompuesto su vínculo; en sus historias de Instagram, More compartió dos imágenes que generaron revuelo con las siguientes frases: "Amo que hayas sido tú quien me robara el corazón" y "La distancia separa cuerpos, no corazones" (su ex juega al fútbol en el interior del país). A la primera, Morena agregó: "Y sí, siempre vos" y "Quiero que sepas que te amo eternamente". En una foto en su feed, puso: "Y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino". ¿Será Ambrosioni el destinatario de sus palabras de amor?