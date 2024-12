Facundo Casanova, el asistente de Lanata, habló de su salud, de la pelea familiar y de cuando Marcovecchio lo echó

Facundo Casanova, el histórico asistente de Jorge Lanata , decidió romper el silencio y hablar sin vueltas del escándalo que se desató entre Elba Marcovecchio, la esposa del periodista, y sus hijas Bárbara y Lola. Además, contó detalles de los videos que trascendieron en donde se la ve a la abogada en la oficina de Lanata, aclaró cuál es su situación laboral y habló del estado actual del conductor de Radio Mitre.

Abordado por uno de los cronistas de Socios del espectáculo en la puerta del Hospital Italiano, el histórico asistente de Lanata no eludió ninguna de las preguntas. “Yo vengo a acompañar a Jorge en todo esto”, djio cuando le consultaron por sus visitas. “Simplemente, vengo a las seis de la tarde. Depende quién venga, nos vamos turnando”, aclaró.

Jorge Lanata se encuentra internado en el hospital Italiano hace cinco meses Rodrigo Nespolo

Sobre cómo lo ve al periodista, Casanova reveló que hay momentos en los que está “muy lúcido” y otros en los que tiene “días malos”. “Ahora, por ejemplo, tiene una escara, una lastimadura en la espalda, que eso es lo que le provocó algunas líneas de fiebre y por eso no pudieron trasladarlo al Santa Catalina”, explicó sobre el estado actual del conductor de Lanata sin filtro y el motivo del retraso de su partida al centro de rehabilitación.

“Jorge es mi jefe, y para mí es muy importante. Yo lo aprecio muchísimo”, contó cuando le preguntaron por el vínculo que mantienen. También lo definió como un amigo. “Mi mamá trabaja hace 25 años con él, desde el año 99. Y yo lo conozco desde ese momento”, recordó y explicó que toda la vida el periodista se rodeó de personas de su confianza. “ Es muy raro que Jorge mueva a alguien”, aseguró.

“¿Qué sentiste cuando a vos te quisieron mover de tu fuente de trabajo?”, le consultó el cronista en relación con la determinación que tomó Marcovecchio de suspender a los empleados de su marido. “Fue horrible. Horrible. Aparte no me lo esperaba porque me conocen”, respondió categórico. Y aseguró que si estuviera consciente, Lanata no estaría de acuerdo con lo que hicieron. “No le gustaría, estoy cien por ciento seguro”, sostuvo.

En relación con su actualidad laboral, Casanova reveló que nunca dejó de trabajar. “Las hijas de Jorge habrán dicho ´por favor, no lo saquen a Facundo´”, expresó el notero. “Obvio. De ninguna manera quieren que me saquen ni a mí ni a los otros empleados que suspendieron”, ratificó y confirmó que los suspendidos fueron tres: Francisca, quien acompaña a Jorge hace 20 años, su mamá y él. “¿Eso fue una venganza de Elba?”, intentó ahondar en el tema del notero. “No sabría decirte”, respondió Casanova, aunque confesó que se sintió destratado.

Además hizo referencia a los dichos de Elba, quien cuando trascendieron los videos en donde se la ve en la oficina de Lanata guardando algunos de sus objetos aseguró que le habían hecho “una cama”. “¿Fue así?”, le preguntaron. “No. Yo no le hice ninguna cama a nadie. Solo me estaba cuidando y cuidando a Jorge. Yo respondo a Jorge Lanata, nada más”, disparó. “¿Elba es de confianza?”, indagó el notero. “Yo creo que sí, por qué se casó entonces, Jorge se casó enamorado”, dijo.

Elba Marcovecchio suspendió a los empleados de Lanata (Fuente: ARCHIVO)

Casanova también habló del audio que trascendió, en donde se escucha a Elba hablar con él sobre Bárbara y Lola. “Yo lo grabé. Y también soy quien controla las cámaras tanto de Buenos Aires como de Uruguay”, aclaró. “ Cuando vi las imágenes avisé porque también me compromete a mí como empleado . Es mi trabajo. Hubiera hecho lo mismo si eran las hijas. Yo me debo a Jorge Lanata. Que piensen lo que quieran, yo sé bien quién soy. Y los que están cerca de Jorge también”.

Por último, habló de la grieta entre Marcovecchio, por un lado, y las hijas de Lanata -Lola y Bárbara-, por el otro. “Nunca hubo feeling ahí, pero tampoco hubo falta de respeto. Y Jorge lo sabe”, explicó. “ Cuando salga, Jorge nos va a putear a todos. A mí, a mi madre, a Elba, a las hijas, a todos”, aclaró. Antes de despedirse, Casanova se mostró esperanzado en relación con el estado de salud de su jefe. “Estén tranquilos que va a salir. Y cuando salga nos va a putear a todos”, reiteró.

LA NACION