Fede Bal, nuevamente separado: "Tal vez es difícil salir conmigo"

Fede Bal confirmó su separación de la bailarina Bianca Iovenitti

Federico Bal se separó una vez más. Tras varios meses de noviazgo con Bianca Iovenitti, el participante del "Súper Bailando" confesó que está nuevamente solo y que la relación, a diferencia de las anteriores, terminó en buenos términos.

"Sí, estamos separados hace cinco días. La relación venía con un desgaste. No quiero hablar, prefiero mantenerlo en privado. Bianca es una mujer divina y es una de las primeras veces que me separo amigablemente, en buenos términos y con mucho cariño y respeto", contó el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal en un móvil de Los ángeles de la mañana, el programa que dio la primicia de esta ruptura.

En cuanto a los posibles motivos de su separación, el actor desmintió los rumores de infidelidad por parte de la bailarina (recordemos que hace unos días se la vio a Iovenitti en un boliche de Mar del Plata con un joven): "Yo no necesito revisarle el celular, ni nada. Le creo o no a la persona que tengo al lado y obvio que a Bianca le creí. Nosotros teníamos algo lindo". Y luego, continuó su relato haciendo una especie de mea culpa: "Tal vez es difícil salir conmigo. Yo estoy con mucho trabajo. Estoy filmando una película, en el 'Bailando', ocupándome de mi viejo y tal vez llego a casa con pocas ganas y fuerzas para tener una relación. Con el tiempo se fue desgastando, quizá por culpa mía y lo mejor a veces es tomarse un tiempo. Cuando no va más, no va más, no hay que forzar las cosas", advirtió.

Sin cerrar la puerta a un nuevo acercamiento en el futuro, el actor se refirió al cariño que aún existe entre ellos: "A Bianca la sigo queriendo y la voy a querer toda la vida. Fue una compañera hermosa. Hoy nos seguimos escribiendo y está todo bien. Pero tal vez no es el momento de estar en pareja. Yo no quería tener una relación donde empezamos a desgastarnos y a no disfrutar de los momentos que antes disfrutábamos. Quien sabe, en algún momento nos puede volver a juntar la vida. Hoy lo mejor era tomar este camino", señaló con cierto pesar.

Por último, Fede Bal hizo una comparación con sus relaciones anteriores: "Es la primera vez que me puedo sentar a hablar, ver que las cosas no andan bien y tomar el mejor camino para ambos. Y no van a verla a ella hablando mal de mí, ni a otra chica u otro chico diciendo que tuvieron algo con nosotros porque fue una linda relación, una de las más sanas, donde casi no hubo discusiones".