Federico D’Elía, sobre la demorada película de Los Simuladores: “Me marean, no tengo ni idea qué puede llegar a suceder”

El film de Los Simuladores, es uno de los proyectos cinematográficos más esperados por el público argentino. Aunque se anunció en 2022, el comienzo del rodaje se empantanó y, una vez más, el cuarteto creado por Damián Szifrón permanece a la espera de su reencuentro en el set. En una reciente entrevista, Federico D´Elía, uno de los protagonistas de la ficción, reveló cuál es la situación de la demorada película.

Las fotos de Los Simuladores, que anunciaban su regreso Paramount

En una charla en el programa Cine y series 1079, emitido por El Observador 107.9, el actor que interpretó a Mario Santos en la celebrada serie aseguró: “ Nosotros (en referencia al elenco) siempre charlamos, fundamentalmente desde hace tres años a esta parte, casi desde que firmamos el contrato para hacer esta película. Y en el medio pasaron tantas cosas , con las plataformas que se fueron, que juntaron, que se unieron, y hay mucho de eso. Paramount en un momento se puso en venta, no sé si se vendió, pero están con el tema presupuestario”.

“ Es una película grande, se está peleando para hacerla, se está tratando de encontrar la vuelta. Ya no nos corresponde tanto a nosotros eso, sino a Paramount, que son los que producen la película . Pero lo que te puedo decir es que ya hay un libro escrito, estamos con ganas, y que tiene que aparecer la manera de hacerlo, pero no es tan fácil”, aseguró D’Elía.

En el cierre de la nota, y ante la pregunta sobre si él confía en que la película finalmente se lleve a cabo a pesar de las mencionadas dificultades, señaló: “No tengo ni idea. Ya Los Simuladores a mí me marean, no tengo ni idea qué puede llegar a suceder. Si me preguntás, mi deseo es que ojalá se haga en las mejores condiciones, como lo planteamos, y si no bueno... Así fue la historia de este programa, un éxito fantástico, una cosa hermosa, y también así: cortito, poquito, dificultoso. Fue un programa difícil de hacer, y va a ser una película difícil de hacer ”.

De ese modo, D´Elía confirma que la película se encuentra en un paréntesis del que no se sabe si podrá salir, para tristeza de los fans que desean ver en pantalla grande un nuevo operativo del querido grupo.

Una confirmación que no se concretó

Los Simuladores archivo

A comienzos de este año, la película de Los Simuladores parecía estar más cerca que nunca. En una nota con Radio Boing, en marzo de 2024, Diego Peretti había dicho: ”La vamos a filmar en el segundo semestre de este año. El guion está muy bien. Damián (Szifrón) realmente es un autor y un director de primer nivel, internacional. Siempre me gustó cómo escribe y aquí está generando una película, una historia que me encanta (…). La vara es altísima y es un desafío lindo, pero creo que la película lo va a sortear y bien, va a ser una muy buena historia; una historia cinematográfica, una historia épica, linda, romántica”.

En julio del 2023, Damián Szifrón, Martín Seefeld, Federico D’Elía, Alejandro Fiore y Diego Peretti recibieron con orgullo la distinción a Los Simuladores en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, poco tiempo después la situación cambió, y durante el último agosto, Peretti aseguró: “Hubo una abundancia en las plataformas, y ahora hay una suerte de estancamiento que hizo que la producción de la película comience a resquebrajarse. La promesa que habíamos hecho de filmar en 2024 y estrenar en 2025 no la vamos a poder cumplir ”.

DAMIÁN SZIFRON Gabriel Machado

Por otra parte, en 2023, Szifrón en una entrevista con este medio comparó el proyecto con “una tabla de operaciones con todos los órganos afuera del cuerpo”, subrayando la complejidad de llevar a cabo una película basada en una serie tan celebrada. “La gran pregunta que todos nos hacemos es para qué se vuelven a juntar después de veinte años, en un mundo que evolucionó”, comentó el director, y destacó: “Es un proyecto precioso porque por un lado es como la vuelta al barrio, y por el otro tiene un riesgo descomunal”, reconociendo las enormes expectativas que rodean su regreso.

