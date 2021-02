Felicitas Pizarro, sobre la denuncia contra Pablo Massey: ”La cocina es un lugar donde el machismo está en ebullición”

El último año de Felicitas Pizarro fue bastante movido. La reconocida chef transitó su segundo embarazo en plena pandemia, sin dejar su rol de jurado en El gran precio de la cocina y con un gran susto incluido: se contagió Covid-19. Y, mientras se encontraba aislada con su marido, el también chef Santiago Solerno, y su hijo Ramón, todo se complicó aún más: su esposo debió ser operado de urgencia de apendicitis.

Ahora, con la situación más calma y el pequeño Indalecio en sus vidas, Pizarro brindó una entrevista en la que no pudo esquivar referirse a un tema que, desde hace algunas semanas, tienen al mundo gastronómico en el ojo de la tormenta: las denuncias de abuso y acoso contra el cocinero Pablo Massey.

En diálogo con Catalina Dlugi en su programa radial Agarrate Catalina, Pizarro expresó: “La cocina es un lugar donde el machismo está en ebullición”. Y, refiriéndose a su experiencia personal reveló: “Sí, me pasó siempre eso de que me quisieran hacer creer que era del sexo débil. La mujer, para llegar a hacer el plato principal se tenía que preparar mucho más”.

“No sé si llamarlo acoso, pero sí ese bullying por el simple hecho de ser mujer existe”, afirmó. Y ejemplificó: “En uno de los trabajos por los que pasé, había un parrillero que no me dejaba estar cerca de la parrilla, y lo escuchaba por detrás decir que yo no iba a durar ni una semana. Yo me volvía muy angustiada, pero soy muy segura; a veces también depende de cómo te plantes”.

En sintonía con lo dicho, sostuvo que “hay cierto abuso hacia los aprendices, sean hombres o mujeres”. “Es un ambiente machista donde a la mujer le costó mucho llegar, pero gracias a las redes, la comunicación, hay muchas abanderadas, esto no va a pasar más o no debería”, aventuró.

Fue así que contó que trabajó con el chef Pablo Massey, denunciado por una exempleada de su restaurante. “He trabajado con él en algún evento. Me llamó la atención, obvio. Que alguien pueda tocar a otra persona en un ambiente laboral, no pueden no llamarte la atención”, expresó.

El mensaje de Pizarro coincide con la opinión de su colega, Narda Lepes. “Muchas pasamos por situaciones incómodas en algún trabajo. Algunas más graves y violentas que otras. Es necesario -y urgente- crear un sistema de comunicación claro en las cocinas y restaurantes que establezca límites y vías seguras, para poder contar lo que nos pasa. Si sos gastronómico ayudá a tus compañeras, porque el silencio también es cómplice”, expresó la chef en Instagram, y su comentario fue reconocido, entre otros, por su par Germán Martitegui.

LA NACION

