Fernán Mirás: de la borrachera con Damián De Santo al día en que Robert De Niro lo fue a ver al teatro y lo felicitó en camarines

¿Pregunta picante o plato asqueroso? Este jueves, Fernán Mirás pasó por el living de Flor de equipo y se animó al cuestionario “Intragable”. Muy divertido, el actor de ART recordó algunas anécdotas del pasado, como la vez que se emborrachó junto a Damián De Santo o cuando lo conoció a Robert De Niro. Además, contó con qué famoso lo confunden en la calle.

Feliz por volver a las tablas con esta obra dirigida por Ricardo Darín y Germán Palacios, el actor confesó que nunca imaginó que iba a recibir esta propuesta. “Me fascinaba esa obra. Me vuelve loco este trío, nos llevamos re bien. Nunca imaginé que iba a hacerla”, expresó el actor, que comparte cartel con Pablo Echarri y Mike Amigorena.

Con una larga trayectoria en el medio, Mirás recordó su papel en Tango Feroz (que lo llevó a tener fama internacional) y confesó que cobró doble por ese personaje. “Yo arreglé un contrato, pero la película explotó, entonces me llama el productor y me dice: ‘Me da pagarte de nuevo’. Me tuvieron pena y me inventaron un contrato, así que gané lo mismo por hacer las notas que por hacer la película. Nadie creía que la película iba a funcionar, la verdad que por ese personaje yo iba gratis”, contó quien aseguro que nunca más en la vida le volvió a pasar algo así.

Amigo de varios artistas en el medio, el actor fue sorprendido por Damián De Santo, quien reveló una divertida borrachera que se agarraron juntos. “Hace muchísimos años, estábamos festejando un protagónico tuyo, tomamos unas copas de más en tu casa, te saqué la ropa completa y ¿qué hice después?”, preguntó su colega generando misterio. Entre risas, Mirás contó el hecho con lujo de detalles: “Estaba un poco estresado por el estreno y yo no tomo mucho alcohol. Nunca había tomado ginebra y nos bajamos media botella sin saber la graduación alcohólica que tenía. Pero cuando me muestra su vaso, estaba lleno y me dice: ‘Yo no tomé’. Ahí me paré y no me acuerdo más. Sé que me metió en la ducha porque vomité, me caí adentro de un placard. Demás está decir que hoy no puedo ni oler la ginebra”, señaló arrepentido.

Al parecer, el actor es una caja llena de anécdotas, porque el juego siguió con un accidente que tuvo de pequeño, donde casi prende fuego su casa. “¿Es cierto que de chico provocaste un incendio al prender fuego un colchón y acusaste a un vecino?”, preguntó la conductora asombrada. Tras confirmar la información, el intérprete aclaró que él jamás lo inculpó, solamente no se hizo cargo de la situación. “Era un vecino que tenía un prontuario que entró solo. Yo no dije ‘fue él’, mi familia asumió que eso solo lo podía hacer este infeliz. Era un vecino que se trepaba por los techos, afanaba y entonces cuando apareció un colchón prendido fuego, era él”, advirtió entre risas.

Ante la intriga del panel, el invitado explicó lo sucedido: “Estaba experimentando con fuego y lo hice arriba de un colchón, cosa que no recomiendo que hagan en sus casas. Cuando vi el desastre, en vez de echarle agua me fui. Miro por la ventana del patio, veo humo y entré en pánico. Dije: ‘humo’, porque tampoco vamos a perder la casa; éramos tan pobres”, relató quien 30 años después confesó la verdad en una comida familiar. “Hice silencio durante 30 años hasta que un día estábamos comiendo y confesé”, indicó.

“Todo actor tiene un doble con el que lo confunden, ¿Cuál es tu doble?”, continuó Peña siguiendo con el juego. Casi sin pensarlo, el actor lanzó: “Con Fabián Vena. Para mí es por el nombre, somos de la misma generación. Cuando alguien me confunde le sigo el juego. Escucho ‘Fabián Vena’ pero sigo caminando hasta que me tocan y me dicen: ‘Fabián Vena, me firmás un autógrafo y yo les firmo como él, si no van a leer y decepcionarse”, bromeó.

Por último, Mirás recordó la vez que Robert De Niro y Christopher Walken fueron a verlo al teatro y lo felicitaron en camarines. “Hoy si me pasa me los chapo a los dos”, bromeó aunque enseguida se puso serio y habló de ese momento inolvidable en su vida y en su carrera. “Fueron a ver la primera obra que hice, que se llamaba Cuba y su pequeño Teddy. En Estados Unidos De Niro hacía esa obra y vino de onda con Christopher Walken al estreno. Yo era chico, tenía 17 años, y cuando me enteré quienes eran no vi más nada de ellos. Al tiempo fue a ver Taxi driver y quede estampado sobre la butaca y dije: ‘Yo conocí a ese tipo’”, contó sin todavía poder creer ese encuentro.

LA NACION