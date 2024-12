Fiorela Faccaro, exparticipante de Survivor, sobre el guiño que le hizo Novak Djokovic en pleno partido con Del Potro: “Fue súper hot”

En una jornada cargada de emociones para Juan Martín Del Potro, Novak Djokovic fue el invitado estrella a la despedida de su querido amigo, que se celebró el domingo en el estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca, con una exhibición entre las dos leyendas del tenis a la que también se sumaron Gabriela Sabatini y Gisela Dulko. Entre las quince mil personas que alentaban desde el público hubo un variopinto de famosos, personalidades del deporte y del espectáculo, como Carlos Tévez, Rolando Schiavi, Maximiliano Rodríguez, Diego Schwartzman, Fabián Cubero, Paula Pareto, Gabriel Corrado, Roberto Moldavsky, Valeria Mazza, Marcela Kloosterboer y Bizarrap. Y ahí, en primera fila, al lado de Cande Molfese, estaba la exparticipante de Survivor: Expedición Robinson Fiorela Fraccaro, la duodécima eliminada del reality.

“Telefe me invitó a la despedida de Del Potro y estamos yendo con mi papá, él está súper feliz”, había anunciado ese mismo día la personal trainer a través de sus redes sociales. Lo que jamás imaginó fue que iba a protagonizar un momento inolvidable junto al tenista serbio, ganador de 24 Grand Slams, que se arrodilló frente a ella en pleno partido. “ En ese momento me quedé tiesa, me puse re nerviosa y me tembló todo ”, confesó Fiorela en diálogo con LA NACIÓN sobre su fugaz intercambio con Nole, que hace veinte años está en pareja con Jelena Ristic (su apellido de soltera) y con quien tuvo a sus hijos Stefan y Tara.

-Tuviste la suerte de ver a Del Potro y a Djokovic desde la primera fila…

-Sí, fui participante de Survivor y la gente de Telefe sabe que estuve vinculada al tenis desde muy chiquita, siempre tuve contacto con la raqueta, y me dieron la sorpresa de unas ubicaciones increíbles, en primera fila.

-¿Pudiste saludar a Nole antes de la exhibición o hubo algún cruce de miradas previo en el momento en que se te acercó?

-No, él entró a la cancha, se ubicó en su sillón y al toque miró para nuestro lado. Ya me habían avisado las chicas [compartió la jornada con Cande Molfese y Eliana Guercio] que él me estaba fichando, pero yo creí que era un chiste.

Novak Djokovic viajó a Buenos Aires para participar de un partido de exhibición contra el argentino Juan Martín Del Potro Gustavo Garello - AP

-¿Y entonces, cómo se dio todo?

-Antes del momento de la kiss cam, me miró y con una seña me avisó que en la próxima se iba a acercar . No me lo esperaba, pensé que estaba jodiendo, pero vino y se arrodilló como a cantarme, porque justo estaban pasando una canción en el estadio.

-¿Después, pudiste presentarte o intercambiar número de teléfono o cuenta de Instagram?

- Después del partido se acercó a regalarme una gorra . Estaba firmando pelotitas para unos nenes y con el brazo hizo espacio para estirarse y regalarme la gorra sin que yo le pida nada.

-¿Te gustaría que consiga tu teléfono y te escriba o preferís que quede ahí en ese flechazo?

-Él tiene mujer e hijos. Me encantaría que me escriba, obvio, pero si tiene esposa, mejor no. Si llegara a estar soltero, ¡le dejo mi Instagram!

-¿Sentiste que fue algo atrevido al hacer eso teniendo en cuenta que está en pareja hace veinte años?

- Para mí es un gran showman y siento, honestamente, que lo hizo por eso, para divertirse . Me pareció muy gracioso y te diría que hasta de una generosidad tremenda, porque fue respetuoso y divertido a la vez. Y también fue un momento súper hot, que se te acerque y se arrodille ante vos Novak Djokovic no te pasa muchas veces en la vida .

“Ex la experiencia más extrema que viví”

A fines de agosto, Fiorela Fraccaro fue la primera eliminada de Survivor: Expedición Robinson luego de la etapa de unificación. La personal trainer vegana, que intentó ser fiel a sus principios durante el mes que pasó en el reality extremo de Telefe, habló con LA NACIÓN de las secuelas emocionales que le quedaron, como el miedo a la noche y a los mosquitos, y aseguró que el programa le cambió la vida. “ Es la experiencia más hermosa, extrema y dura que viví. Fue lo más revelador que hice ”, aseguró.

–¿Qué fue lo que más sufriste en la isla?

–Los mosquitos. Había jejenes que me comieron todo el cuerpo. Hacía mucho calor a la noche y tenías que decidir si dormías tapada para que no te coman los bichitos, o destapada y disfrutar un poco más el aire.

–¿Qué disfrutaste más?

–La competencia, porque mi cuerpo estaba a disposición de cualquier cosa y si me decían que escalara, yo escalaba y si había que hacer un pozo, lo hacía. Conozco mi cuerpo y soy muy hábil.

–¿Es verdad que como personal trainer entrenaste a varias famosas?

–Tuve once sedes de una cadena que era bastante conocida y ahí entrené a Mica Tinelli, Dalma Maradona, Julieta Nahir Calvo, Lali Espósito y la China Suárez. Cuando cerramos los gimnasios me fui a vivir a España porque estaba mal anímicamente.

–¿Y qué hiciste en España?

–Fui a estudiar una metodología que es la electroestimulación, que es para rehabilitación de personas. Volví a visitar a mi familia por tres semanas y a buscar unos papeles, y estaba a punto de regresar, pero vi la publicidad del reality y me anoté sin imaginar que me iban a llamar. Me quedé y ahora tengo una plataforma de entrenamiento online, doy clases presenciales a grupos y estoy próxima a abrir un gimnasio en Belgrano.

