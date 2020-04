Flavio Mendoza defendió a Nicole Neumann Fuente: Archivo

"Hace más de un mes que estoy en cuarentena, porque volví de un viaje que nunca hice en realidad. Fuimos con Maxi y Dio a Las Vegas y, apenas llegamos, se desató esto y decidimos volver. Dio se bancó un montón de horas de vuelo de ida y de vuelta. Me asustó el tema por mi hijo, que es mi prioridad", contó Flavio Mendoza en Hay que ver , el programa de el nueve que conducen Denis Dumas y José María Listorti.

Confinado en su casa, Flavio contó que está con su hijo y con una empleada. "Toda mi familia tenía mucho miedo por Dionisio. Nos fueron a buscar a Ezeiza en dos autos, me llevaron mi camioneta y nos vinimos. Apenas nos saludamos de lejos. Hoy le tengo miedo a la gente que pueda ingresar a casa. Yo apenas doy una vuelta a la manzana con los perros a la noche, tarde a la noche. Y dos veces salí a comprar al mercado".

Íntimo amigo de Nicole Neumann , Flavio opinó sobre los dichos de la modelo, que aseguró que "si no comiéramos animales no habría pandemia" . Concuerdo en muchas de las cosas que dice Nicole. Los seres humanos somos una plaga para este planeta, y no por comer animales o talar árboles. El Planeta no nos necesita a nosotros sino que nosotros necesitamos al Planeta. Y tenemos que cuidarlo", reflexionó Flavio.

"Yo no soy muy carnívoro, más bien como carne disfrazada. Por ejemplo, como poco asado y me gusta más una milanesa. Pero no hay que exagerar. Esto es algo que pasó porque el universo conspira y los humanos hacemos mal las cosas. Nicole piensa eso y la respeto". Y contó que tiene muchas cosas para agradecerle a Nicole: "Empecé a comer ensaladas gracias a ella. Porque no me gustaban los verdes pero ella me hacia una vinagreta riquísima. Y lo hice hábito en mi vida. Hoy tenemos que ser más empático con el otro. Hay otras cosas más importantes para criticar que la filosofía de vida de Nicole. Hay muchos acróbatas, artistas, circos que la están pasando mal. Hay que ocuparse de lo que podemos hacer por el otro y ser solidarios. Marcelo (Tinelli) le da trabajo a mucha gente y espero que vuelva pronto para dar alegría".

Preocupado por la realidad que vivimos, Flavio quiere organizarse con otros colegas para ayudar a los que más lo necesitan. "Me llaman los bailarines y acróbatas para saber cuándo vamos a estrenar y me angustia no saber qué decirles. Tengo montones de artistas varados. Podríamos juntar plata entre todos para comprar mercadería y llevarle a los que no tienen. Yo lo hago desde mi lugar, pero ningún colega me llamó. Quizá tenga que ser yo el que levante el teléfono. En mis escuelas están dando clases online por una mínima cuota y va para los profesores", resumió.