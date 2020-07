Flor Torrente, sobre su relación con Nicolás Cabré: "No volvería con él"

Florencia Torrente mantuvo un noviazgo con Nicolás Cabré cuando era una adolescente

3 de julio de 2020 • 18:00

Varias de las personas que atraviesan la cuarentena en soledad han recurrido al pasado contactando a exparejas para hacer de estos días algo más llevadero. Los famosos no son la excepción y tal es el caso de Flor Torrente , quien confesó que el aislamiento casi la hace caer en la "tentación" de llamar a un exnovio .

Así lo dijo en el programa Pampita On Line , donde la conductora y sus panelistas quisieron saber de quién se trataba. Por ello, inmediatamente le preguntaron si el individuo en cuestión era su ex más famoso, Nicolás Cabré, con quien mantuvo una relación cuando tenía 18 años .

La respuesta de la actriz no se hizo esperar: "¡No!", dijo, y aclaró que en realidad se estaba refiriendo a otra persona. El equipo también quiso saber qué lugar ocupó el actor en la vida amorosa de la hija de Araceli González, ante lo cual Flor aclaró que no fue su primer amor. "No lo fue, pero sí fue mi primera relación de grande. Fue mi primer vínculo de pareja, no mi primer amor ", puntualizó.

Tras insistir las panelistas en que el protagonista de Sugar ahora se encontraría soltero tras su ruptura con Laurita Fernández, la actriz y modelo volvió a dejar claro que la vida la ha llevado por otros senderos. "No, chicas, gracias. No volvería con él. No porque tenga algo en contra suyo sino porque son ciclos de la vida. ¡No me metan en una situación, por favor!", expresó.

El último noviazgo conocido de Florencia fue un vínculo de dos años y medio que mantuvo con el músico Joaquín Vitola, de quien se separó en octubre de 2018 y quien a continuación tuvo un romance con Calu Rivero.

"Cuando terminás con una relación larga, con convivencia, lleva tiempo reacomodarse. No soy de las personas que necesitan salir a bailar para volver a estar bien. Por ahora no pienso en nada más que en reencontrarme conmigo misma. Estoy disfrutando de mí. Primero hay que estar bien con uno, y después viene lo demás. Por suerte, tengo amigas y familia que me hacen sentir acompañada y estoy muy bien", decía entones la actriz en una entrevista con revista ¡Hola!